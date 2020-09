La desconocida faceta de Kim Kardashian

Kim Kardashian es la estrella más exitosa de los reality show de la televisión americana, tras 14 años participando como protagonista de “Keeping up with The Kardashian”, la socialité se ha convertido en una de las personas más influyentes del planeta.

Mientras la mediática modelo, cría a sus 4 hijos y mantiene un matrimonio con el rapero Kanye West, se ha transformado en una férrea activista por la reforma del sistema penitenciario de su país.

En una entrevista a Vogue, Kim reveló que estaba estudiando derecho y se convertiría en una abogada, como su padre.

La americana, comentó que la razón para tomar esta importante decisión, se dio porque conoció a Alice Marie Johnson, una mujer que fue sentenciada a cadena perpetua por un crimen menor.

La situación conmovió a la modelo, al punto que publicó un tweet con la historia de Johnson, en la que destacó “esto es tan injusto” y se involucró en su defensa, lo que incluso la llevó a la Casa Blanca para entrevistarse con Donald Trump, el Presidente de Estados Unidos.

BiobíoChile