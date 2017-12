La encrucijada de Cielos del Infinito: centrarse en nueva infraestructura o sacrificar el Festival 2018

Como todo fin de año, llegó la hora de los balances y en Hain Producciones, responsable del Festival de Artes Cielos del Infinito, presentó su resumen de las actividades realizadas durante el 2017 y las proyecciones para el próximo, en la que, como todos los años, aparece en duda la realización del evento principal.

El director del certamen, Antonio Altamirano encabezó la cuenta pública realizada en el zócalo de la dirección regional del Consejo de la Cultura y las Artes y que se enmarca en el programa OIC, que Hain obtuvo el año pasado para la realización del encuentro artístico.

“El balance tiene un aspecto tanto positivo como negativo. Positivo por la gran cantidad de actividades que se hicieron, para la organización cumplir 10 años como festival es un gran desafío, pero también hay temas negativos como este mismo programa, fue financiado por el año pasado y no tenemos continuidad, por ejemplo, y por lo tanto estamos en una situación de ver cómo continuamos, y debemos analizar bien si continuamos con el festival o no en 2018, y si es que no continuamos, centrarnos en el tema del nuevo espacio que tenemos”, declaró Altamirano.

No obstante, el cierre no fue el que esperaban, debido a unos fondos que esperaban y que no fueron otorgados.

De todas maneras, la entrega de un nuevo espacio para funcionar, fue la mejor noticia que pudieron recibir, el que, sin embargo, no quita que por el tema de financiamiento, sigan teniendo que hacer esfuerzos para contar con presupuesto. “La organización como tal sigue arrastrando deudas que nos representan costos personales, el equipo asume costos o solicita créditos, que es una situación que no corresponde para un evento que ya tiene carácter regional, que no se hace solamente en Punta Arenas, que a veces se presenta en instancias internacionales como festivales, representando a Chile y a la región. Es una inseguridad que a veces cansa, y ese es un final de año con noticias que no esperábamos recibir, porque además, la información del programa nos llega después del festival, de manera estratégica ellos avisan un poco sobre la marcha”, lamentó Antonio Altamirano.

