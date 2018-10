“La imagen actual de la televisión es la tontera, el discurso vacío y no decir las verdades”

– La destacada artista llegó a Punta Arenas para presentar las obras “En despedida no hay fuga” e “Hilda Peña”, en el marco del Festival Cielos del Infinito.

Paula Zúñiga es una actriz chilena de cine, teatro y televisión. Su trabajo le ha significado ganar el Premio Altazor a la Mejor Actriz de Teatro en 2010 y el Premio Caleuche a la Mejor Actriz Protagónica en Series de este año, entre otros.

Esta exponente de la actuación egresó de la Universidad de Chile, es docente y formadora en nivel máximo de la Metodología Alba Emoting desarrollada por Susana Bloch. Entre el 2007 y el 2012 viajó por más de 30 países con su compañía Teatro en el Blanco con las obras “Neva” y “Diciembre”. En 2014 protagoniza por primera vez, en la Muestra Nacional de Dramaturgia, la obra “Hilda Peña”, monólogo escrito por Isidora Stevenson y dirigido por Aliocha de la Sotta.

Actualmente la actriz está trabajando con dos compañías, una de Paula González, mujer mapuche que se ha dedicado a realizar en los últimos años teatro documental. Con ella y diversos colaboradores, se está haciendo una investigación para entregar un trabajo que se llamará “Tregua”, cuyo estreno está programado para abril del próximo año en la Universidad Católica. La otra es un conjunto de teatro dirigido por los hermanos Gopal y Vinus Ibarra, los cuales se han dedicado a hacer una dramaturgia con mucha gente. “Vamos hacer una obra con la figura de Jorge González”, explicó la artista.

En el marco del Festival Cielos del Infinito, Paula Zúñiga estuvo en Punta Arenas para presentar las obras “En despedida no hay fuga” e “Hilda Peña”. El Magallanes conversó con ella y abordó el trato de la mujer en el teatro, la política actual y la sociedad chilena.

– Muchos no saben que usted nació en Magallanes. Entonces ¿podrías explicarme cómo es ese lazo con Magallanes? ¿Existe?

– “Mis papás se vinieron solos acá, mi papá empezó a trabajar en Entel Chile en esa época (años ‘60). Ellos formaron familia acá, nacieron sus tres hijos de hecho. Yo fui muy enfermiza de niña, siempre estaba enferma, y producto de eso pidieron el traslado, mi papá se ganó un concurso y finalmente nos fuimos a Santiago y ahí hicimos vida. Originalmente mi papá venía de Santiago y mi mamá de Antofagasta. Mi papá fue siempre bien trotamundos. Ahora estoy en una época en que los papás se acercan más a los hijos por una cosa de edad y ahora estoy yo cuidándolo a él, y el venir a Magallanes ahora tiene otro significado. Ahora que existe el WhatsApp le envío fotos y videos, le pregunto, ¿te acuerdas de esta calle?, compré chocolates, etc. Yo viví en Punta Arenas mis 10 primeros años y cada vez que vengo se abre un espacio de recuerdo, que en realidad está más ligado a una sensación que a una situación en específico”.

– El festival este año está enfocado en la imagen de la mujer y tú como actriz exponente, ¿qué me puedes comentar respecto al trato actual que reciben las mujeres en el teatro?

– “Por suerte ese espacio está entrando en una horizontalidad, hay un espacio de dramaturgia desde la mujer, dando más espacios de lo que estaban. En el teatro la mujer siempre ha tenido representatividad, pero evidentemente el teatro va acorde a lo que ocurre a nivel sociopolítico, entonces que la mujer tenga mayor ímpetu a decir no y no tener miedo, tamben ocurre en el teatro”.

– ¿Crees que sigue ocurriendo la invisibilización de las actrices o dramaturgas en el rubro?

– “Aún existe invisibilización de las actrices y dramaturgas pero más que nada en la televisión porque prima la mujer linda, una no se puede arrugar, tienes que tener la nariz perfecta, el semblante perfecto, las mujeres de 30 años son mamás de niñas de 20, empieza uno al tiro a ser vieja pero el galán puede permanecer muchos años como tal. Eso tiene que ver todavía con la imagen general que hay de la mujer, y la televisión marca aún más esa diferencia. Las actrices que no tenemos ese tipo de rostro, evidentemente estamos en otros roles o definitivamente no se llaman. Hoy día el porcentaje de niñas más jóvenes en televisión es muchísimo más alto que el de las actrices con mayor trayectoria. Eso difiere en el teatro, este rubro siempre ha tenido una fuerza muy alta con la mujer, hay muchas actrices de teatro muy buenas y son de todas las edades. Pasa que el teatro no busca la imagen sino que el contenido”.

– Entonces, ¿hay una tendencia por parte de la televisión por emitir una imagen de la sociedad chilena un tanto irreal?

– “La imagen actual de la televisión es la tontera, el discurso vacío y no decir las verdades. CNN con los periodistas que tiene podemos decir que es el canal que ha demostrado ser de periodismo, en el discurso y la opinión. Estamos en un país donde hay miedo todavía por opinar, estamos viviendo una fuerte represión en todas las áreas. Estamos viviendo como países europeos pero con una realidad económica de casi tercer mundo. Además no alegamos por nada, independientemente de que seas mujer u hombre. Yo diría que estamos mal porque el miedo nos agarró tanto, que nos acostumbramos, nos da lo mismo todo. Aquí el pensamiento nuestro se congeló y eso tiene que ver evidentemente con la dictadura, sin duda que sí, pero también con lo que ha sucedido en los años de democracia. Quienes tomaron la democracia, no se han hecho cargo de abrir nuevamente las fronteras del miedo”.

– Con la conmemoración del triunfo del No en el plebiscito de 1988, hay muchos que critican que no se cumplió con lo que se prometió.

– “Por ejemplo ahora estamos en un lenguaje de ambigüedad, todos sabemos que falta algo, entonces nos cuesta decir directamente que no se ha logrado la democracia que queríamos como país. Todos tenemos que hacer un mea culpa y empezar hablar como son las cosas verdaderamente. No lo hemos logrado, estamos viviendo en una realidad irreal, con una tercera edad que no tiene una jubilación digna para una vejez. Los ancianos deberían ser nuestras personas más respetadas y merecen tener un ocaso de vida digno, no deberían seguir trabajando porque sus cuerpos necesitan el reposo y si quieren seguir haciéndolo que sea porque quieren y no porque deben costear sus remedios. Yo estoy comprándole a mi papá sus remedios en la farmacia popular y hablo con los abuelitos y dicen ‘que bueno no salió mucho más barato’ y yo les digo que sus remedios deberían ser gratis. Debiéramos tener un país donde tratemos a los adultos mayores como a los más sabios de la vida. No tenemos ningún espacio que dignifique nuestra humanidad al decir que estamos viviendo en democracia, el cual debería ser un espacio de igualdad en todos sus sentidos”.

“Nos da miedo reconocer que vivimos en una fachada de democracia, insisto, tenemos miedo de hablar. Hoy el temor es mayor con la muerte del dirigente de Quintero, Alejandro Castro. Nos da miedo hablar porque es evidente que no es un suicido. Lo mismo pasó con la Macarena Valdés”.

“Hay que está defendiendo causas con sus discursos, movilización y trabajo en terreno por la dignidad de un territorio, pero se está sembrando terror para que no se siga hablando. Yo me niego a eso, me niego a sentir miedo. Yo crecí en dictadura, no se me contaba lo que estaba sucediendo, yo veía cosas pero nunca comprendí porque los adultos te negaban esa explicación por miedo. Me niego a repetir la historia sobre todo porque estamos conmemorando un No, un no ¿de qué?, hoy día tenemos a nivel social muchos procesos que finalmente generan más desigualdad. A mi me aterra cómo estamos viviendo hoy en día y el teatro por suerte es un lugar donde se abren discusiones y reflexiones. Tenemos que despertar, están ocurriendo muchas cosas injustas y somos todos responsables de lo que está ocurriendo, no podemos echarle la culpa a nadie”.