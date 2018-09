“La literatura me nutre el alma”

David Fernández

dfernandez@laprensaaustral.cl

En el Museo Regional de Magallanes (calle Magallanes 949), a partir de las 18,30 horas, el escritor magallánico Juan Mihovilovich Hernández, presentará hoy su nuevo libro “Bucear en su alma”. El destacado narrador y juez en la localidad de Puerto Cisnes estará acompañado por la académica Valeria González y el investigador Víctor Hernández, quienes introducirán al público en la vida y obra del autor.

La ceremonia de presentación es organizada por la Sociedad de Escritores de Magallanes y cuenta con el apoyo del Museo Regional de Magallanes. El ingreso es gratuito y se invita a toda la comunidad a participar. Cabe señalar que el texto podrá ser adquirido en el mismo encuentro.

“Bucear en su alma” es un libro de cuentos y microcuentos que fue trabajado por la editorial, Simplemente Editores, cuenta con alrededor de 40 relatos y 151 páginas. La Prensa Austral conversó con Juan Mihovilovich, quien dio más detalles del texto, abordó su proceso creativo y cómo esta nueva obra le ayuda a desarrollarse como escritor.

– ¿Qué lo motivó a escribir un libro de cuentos y microcuentos?

– “Esta para mí es una experiencia relativamente nueva porque yo no había trabajado mucho en eso. Sin embargo, la motivación nació porque tengo muchos amigos que están en esa línea y siempre me decían que incursionara en ella. Entonces hace cinco años me puse a trabajar en Puerto Cisnes, Región de Aysén, donde estoy radicado, y con algunos otros cuentos previos a mi llegada a la localidad, construí este libro. Estos cuentos abordan diversos aspectos como de exploración, lo social, político, pero hay mucho relacionado a lo metafísico”.

– ¿Existe un proceso creativo diferente entre la elaboración de una novela y un cuento?

– “Sí, es relativamente diferente, porque el cuento requiere de una estructura más perfeccionada, un trabajo más pulido. Como bien decía Cortázar, la novela gana por puntos y el cuento por nocaut. Sin embargo, algunos de mis cuentos tienen desenlaces impredecibles y otros que incluso son abiertos a la interpretación del lector. Mi literatura se caracteriza por aquello que no se dice, lo que está entre líneas, entonces creo yo que el lector determinará cuáles serán sus pautas a seguir, pero yo entrego un cierto esquema e idea interior para que de ahí se traduzca en distintas formas de interpretación. Con el cuento el proceso creativo es distinto, uno está dándole vueltas hasta que quede perfecto, al menos lo más parecido a ello.

– ¿Con esta nueva incursión cree que usted ha crecido como escritor?

– “Sí, mi actividad, mi vocación y pasión es la literatura, yo tengo una función de juez que he desarrollado por 25 años y que me sirve para complementar y logro compatibilizar. Sin embargo, lo que a mí me nutre y llena el alma es la literatura, por lo tanto incursionar en esta experiencia de relatos cortos ha sido una experiencia enriquecedora y siento que también es un paso previo, para otras cosas que ya estoy trabajando hace un par de años. Siempre trabajo dos o tres libros simultáneamente y actualmente estoy en una novela, la cual quiero terminar o desarrollar en gran parte en Punta Arenas, quizás durante mis vacaciones en enero. Este texto tiene mucho que ver con la infancia y la adolescencia, pero también con situaciones posteriores. Hay temas del barrio Croata que estoy interesado en incursionar, quiero visitar y sentir esa atmósfera del sector. Para mí fue determinante en mi formación personal”.

– ¿Este libro tiene título o fecha de lanzamiento?

– “No, por el momento no, y aunque tuviera no lo diría. Tampoco tengo fecha de lanzamiento, es de largo aliento, ya llevo más de un año trabajándolo, ya pasé las 100 páginas. No sé cómo irá a terminar, pero va ser largo. Yo nunca tomo apuntes, pero en esta ocasión he ido tomando apuntes para hacer esta novela y no llevo ni el 10% de los apuntes que he tomado, así que tengo para rato”.