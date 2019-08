La magallánica Belén Mora se llevó los dos trofeos con una rutina que gustó especialmente a las mujeres

Para quienes la conocían desde “Morandé con Compañía” no fue una sorpresa el desparpajo con el que se presentó la comediante Belén Mora. Pero pocos sabían que ella es magallánica “nacida y criada” y que hasta los 12 años vivió en Punta Arenas. Ex alumna del Colegio Británico, confesó que desde chica miraba el festival y que soñaba con algún día estar ahí. Esa noche llegó y con una rutina nueva, que comenzó a trabajar en marzo y que por eso pidió que no se transmitiera en su totalidad, la humorista fue conquistando lentamente a la gente.

Su rutina se basó en su vida como madre, desde el nacimiento de su hijo hasta las peripecias que vivió como apoderada y hasta llegar a la adolescencia de su “bendición”. Todo adornado con una muy bien lograda exageración de cada detalle, que causó carcajadas en más de una ocasión, especialmente entre las mujeres, que se sintieron muy identificadas con algunos episodios. A diferencia de otras exponentes del stand up comedy, Belén Mora no resaltó el feminismo de una manera heroica, sino que le dio un giro hacia esas contradicciones de la vida que muchas veces, por absurdas, terminan pasando de lo trágico a lo cómico.

“Este monólogo lleva súper poquito tiempo, el que hice en Olmué, me demoré dos años y medio en hacerlo, así que éste está súper virgen todavía, por lo mismo, solicité a la producción del festival no televisarlo, porque siento que aún está en pañales, le falta mucho ruedo, y al televisarlo, lo ‘quemas’, porque ya no lo puedes presentar en otros festivales. La producción lo entendió y lo consideró válido, y actué tranquila y feliz”, comentó sobre su rutina.

El público la escuchó y aplaudió, y la magallánica de nacimiento se fue muy feliz con su Ovejero y Ñandú, expresando su voluntad de regresar pronto, dispuesta particularmente para colaborar con las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.

“Tenía como meta actuar algún día en el Festival, porque antes lo veía como espectadora y para mí es cumplir un sueño. Recuerdo que uno veía tan grande el escenario, una cosa gigante, que era como del porte de una calle, y la gente se veía tan linda, con esos vestidos como el que está ocupando la animadora, una como niña soñaba con ponerse vestidos así. Miraba para arriba y me emocionaba todo, encontraba tan valiente a la gente que se subía al escenario. Creo que alguna vez canté algo, bailé algo en el Festival de la Patagonia, y no me fue muy bien parece, jaja, pero súper rico y emocionante”.

Homenaje a

Lily Fundinger

Así como el viernes se entregó un reconocimiento al comunicador Juan Miranda, anoche se distinguió a Lily Fundinger, participante del primer festival y primera mujer en ser premiada. “Estoy feliz, yo soy una amante del folclore, de chiquita canté en la radio y hace 50 años que ganamos el Ñandú de bronce, así que cuando me propusieron venir, porque ya estoy viejita, para qué vamos a andar con cosas, igual me atreví y estoy feliz”, agradeció.

Al volver la vista hacia aquellos festivales de antaño, expresó “uhhh, nosotros cuando cantábamos, estábamos cuatro con un micrófono, para empezar. En el Teatro Municipal nos clasificamos, después pasamos al Palace y yo era la única mujer de todos los que cantaban. Esa vez ganó una canción de Aysén y la nuestra recibió el tercer lugar, la que representamos”, recordó Fundinger, que hace un par de años perdió a un hijo, “lo que fue muy terrible para mí y no quería nada, pero otra vez, Diosito por algo me tiene, y estoy feliz ¿Esto es para El Magallanes? Soy muy amiga de El Magallanes, me han tenido en sus páginas acerca del faro San Isidro y por el Festival, la del faro es otra historia, me parezco a Quintín el aventurero de tanta historia”, finalizó entre risas.

Antes de la premiación, se presentó el ganador de la edición 2018 del festival, Cristián Maldonado, que con su banda, interpretó una serie de canciones del repertorio popular chileno y patagónico, siendo premiado con un Ñandú.