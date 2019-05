La música ranchera de Los Reales del Valle y el humor de Fabrizio Copano estarán en Dreams

Los Reales del Valle se han transformado en visita habitual en las salas de juego de la cadena Dreams y se han consolidado como una de las agrupaciones populares a lo largo de Chile, por lo que proponen para la noche de este viernes 24 una fiesta ranchera en el restobar Lucky 7.

En el show, fijado para pasadas las 23 horas, el conjunto que lidera el acordeonista Renato Pérez, mostrará parte de su repertorio de éxitos tradicionales como “La Carta Número Tres”, “El Chivito De Manolo” y “Nancy”, además de los temas incluidos en su último trabajo de estudio “Aliado del tiempo”, que ha resultado todo un éxito para ellos.

“Yo soy oriundo de Paillaco y vivo actualmente en Villarrica, por eso me considero sureño en toda su magnitud y te diría que eso es compartido por los integrantes del grupo, por lo que nos sentimos realmente a gusto cuando hablamos de cantar en el Casino Dreams en Magallanes”, afirmó Pérez.

“La gran cantidad de amigos que tenemos en toda la zona sur del país, hace que los nervios a la hora de enfrentar este tipo de situaciones no sean tantos. Eso sumado a que tenemos un catálogo con más de sesenta temas grabados así que por ese lado podemos dar en el gusto a todos los asistentes”, agregó.

Dueños de un estilo particular, marcado por el sonido del acordeón y su mezcla con instrumentos más modernos como la batería, la guitarra y el bajo, “Los Reales del Valle” se han dado maña a través de los años para estar presentes en gran parte de los hogares chilenos gracias a los DVD que han grabado con sus mejores temas y hasta salir del país mostrando su arte.

Los interesados en presenciar este espectáculo pueden acceder gratis con la entrada al centro de entretenciones, lugar donde la música, el baile, la diversión y las sorpresas de la noche, están ciento por ciento aseguradas.

El nuevo show de Copano

Internet y la ansiedad que nos provoca. La vulnerabilidad que experimentamos al ceder nuestros datos a las grandes empresas. Nuestras esperanzas afectivas puestas en Tinder. Esos son algunos de los temas que Fabrizio Copano aborda en “Puedo Cambiar”, su nuevo show de stand up comedy que tiene como particularidades el ser honesto y confesional, además de estar escrito completamente por él.

Y es que Copano ve la existencia desde otra posición. Así lo señala a través de la línea telefónica desde Estados Unidos, país donde está radicado hace ya dos años, en busca de nuevos horizontes. Está específicamente en Los Angeles, Estados Unidos, porque ahí viven y hacen rutinas los comediantes más reconocidos del mundo.

“Esto es lo que yo quería en esta etapa de mi vida. Me arriesgué a partir de cero y la verdad es que hasta el momento está tomando forma”, dijo.

Consultado sobre cómo es un día trivial en la capital del estado de California, Copano señaló que no difiere en nada al de un ciudadano común y corriente, con la salvedad que su oficina está en su propia casa. “Desde allí escribo los libretos, cito a reuniones y desarrollo proyectos. En lo físico practico boxing y siempre dejo 20 minutos para no estar presente, a través de sesiones de meditación, para limpiar un poco mi cabeza”, señaló.

La idea de quien debutara hace ocho años en el programa de televisión “El Club De La Comedia”, es perfeccionar un Stand Up Comedy en inglés. Para ello todos los días, después de las 18 horas, se presenta en bares y clubes nocturnos californianos donde prueba la rutina y, paralelamente, seguir perfeccionando el nuevo material en español, que es el que presentará este sábado en el Restobar Lucky 7 de Dreams. “Es un sueño cumplido, poder estrenar este material en una zona donde, por redes sociales, siempre me siguen y me preguntan cuándo me presentaré”. “Estoy muy emocionado, contento y hasta ansioso. Quiero estar con el público de Magallanes un buen rato”, sentenció.

Copano dejó extendida la invitación al público regional. “Les espero en Punta Arenas para que nos riamos con lo que pasa en el país, con lo que le pasa a uno en la cabeza. Será un show honesto, personal, donde muchos se van a sentir plenamente identificados, porque nos reiremos de nuestras debilidades y errores. De lo que somos. Abrirse a reflexionar en conjunto.