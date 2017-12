La Real Academia Española redefine el machismo y acepta términos como mariposear, chicano y postureo

El Diccionario 23.1, recién volcado en la red, es, de hecho, una nueva edición. Pero digital. Lo que Darío Villanueva, director de la Real Academia Española (Rae) y Paz Battaner, responsable de la coordinación del mismo, presentaron este miércoles en la sede de la institución es el nuevo Diccionario de la Lengua Española. Contiene 3.350 nuevos términos, enmiendas y modificaciones. Todos los años, en diciembre, se hará un balance, “así que hoy inauguramos lo que será una tradición”, afirmó Villanueva.

Ya no hace falta esperar más de una década para disponer de un ejemplar en papel. “La nueva planta es digital. Antes, tras la edición en libro, se volcaba en internet. Ahora es al revés. Primero viene en red, después, elaboraremos una versión impresa o muchas diferentes, quién sabe”.

La era digital conviene a la Rae. Es la herramienta que desterrará esas críticas que le echan en cara no ir al ritmo de los tiempos. Pero lo hará sin frivolidades. No todo lo que llega debe ser incluido por las buenas en los diccionarios. Debe tenerse en cuenta el respeto al pasado y no caer en las cadenas de la corrección. “El Diccionario nunca se elaborará con criterios de corrección política. La razón es simple: se destruiría”, aseguró tajante Villanueva. “La Academia no realiza sólo una foto de la lengua de hoy, sino también de lo que hemos heredado”, añade Battaner.

En ese sentido, ambos dejaron claro que su principal obra, el Diccionario, no inventa, ni promociona palabras o expresiones. Se limita a recogerlas. Y para esta edición 23.1, los cambios se han agrupado en adiciones de artículo, es decir, nuevas incorporaciones, adiciones de acepción y de formas complejas. No sólo se han añadido términos. También diversos significados que nos ayudan a comprender las palabras en sus nuevas dimensiones, dentro del amplio espectro del territorio hispano -donde no siempre significan lo mismo- y, según Battaner, “inmersas en un presente largo”.

No sólo destacan los términos recientes muy aceptados socialmente: de buenismo, postureo, acoso escolar, mariposear a algunos con uso común en América como chicano o comadrear. También expresiones y palabras que asombra no estuvieran reconocidas a día de hoy: saga, un montón, una pasada

“Vivimos una auténtica invasión de anglicismos. Sobre todo en el mundo publicitario y comercial. A veces se cometen prevaricaciones idiomáticas”, afirma Darío Villanueva

Si entramos en la especialización, la Rae puso ayer el foco en conceptos de comida: hummus, kosher. En la esfera de internet: pinchar, cliquear y clicar, aunque la recomendada por la Academia es esta última. O si entramos en palabros técnicos: container, audio y audiolibro, por ejemplo, bioenergía, cubicaje, o una nueva acepción de molino como es aerogenerador y eólico.

Las cuestiones de género viven una nueva era en el trato que les ofrece la Rae. El caso de “sexo débil” se ha convertido en símbolo: “Llama la atención que hasta hace poco se considerara una expresión positiva. Ahora, la Academia la marca como peyorativa”, asegura Battaner. En este sentido, la palabra machismo cuenta con una nueva acepción: forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón.

Aparte de esto, cambian las acepciones que existían en términos como jueza o diplomática. “Estaban incluidas en el diccionario incluso en las épocas en que las mujeres no ejercían esos cambios. Pero refiriéndose a ellas como las esposas del juez o el embajador”, comentó Villanueva.

Fue después de entrar en un capítulo que le preocupa al director especialmente: los barbarismos anglosajones. Recibimos montones de cartas al respecto. Llegan a cometerse prevaricaciones idiomáticas como llamar a una serie española Family, clamó Villanueva. “Nos vemos obligados a alzar la voz en este sentido. Es un asunto serio, muy serio. No censuramos los términos ingleses. De hecho, muchas palabras como raíl, vagón o fútbol, vienen de ahí y las hemos aceptado naturalmente. Lo que nos preocupa es la reiteración excesiva sin necesidad, como si tuviera más empaque o prosapia decir determinadas cosas en inglés”.

Darío Villanueva pasó a dar ejemplos de diferentes ámbitos. De la televisión e internet, a la gastronomía, el comercio, la publicidad o lo meramente coloquial. Pero se mostró más dolido si cabe cuando esta mala práctica invade los terrenos oficiales: “Puedes encontrarte invitaciones a actos en los que se lee: Dress code o save the date”.

Otro apartado más acorde con la identidad del idioma son los americanismos. Los consensos con el resto de las academias se coordinan a través de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale). El peso de todas ellas es un hecho cualitativo en la elaboración de los diccionarios. Todo necesita el acuerdo entre las 23 existentes. En esta edición digital se admiten términos como chicano, comadrear como acepción referente a chismorrear o murmurar, además de que ya podremos bailar un vallenato recurriendo al diccionario.

El papel de Asale también ha sido destacado en uno de los términos más debatidos de esta remesa: la definición de post verdad. Según Villanueva, la primera propuesta para incluir su descripción no sobrevivió los debates. “Nadie discutía apenas que debíamos incluirla. La discusión giraba en torno a cómo hacerlo”. Finalmente se consensuó lo siguiente: “Distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”.

Definiciones de algunos

de los nuevos términos

Acoso. (Adición de forma compleja). acoso escolar. m. En centros de enseñanza, acoso que uno o varios alumnos ejercen sobre otro con el fin de denigrarlo y vejarlo ante los demás.

Amusia. (Adición de artículo). f. Med. Incapacidad de reconocer o reproducir tonos o ritmos musicales.

Asana. (Adición de artículo). (Del sánscr. sana, de la raíz (s- ‘sentarse’). m. En ciertos tipos de yoga, postura corporal.

Ataché. (Adición de artículo]. (Del fr. attaché; en acep. 2, del ingl. amer. attaché, y este acort. del ingl. attaché case; literalmente ‘maletín de agregado’). m. y f. 1. agregado (funcionario diplomático). m. 2. Maletín para llevar documentos.

Audiolibro. (Adición de artículo). (De audio- y libro). m. Grabación sonora del texto de un libro.

Británico, ca. (Adición de acepción). 4. Dicho del humor: Caracterizado por la ironía fina y el sarcasmo disimulado atribuidos a los británicos.

Británico, ca. (Adición de acepción). 5. Dicho de la puntualidad: Rigurosa, exacta.

Buenismo. (Adición de artículo). m. Actitud de quien ante los conflictos rebaja su gravedad, cede con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia. U. m. en sent. despect.

Chakra. (Adición de artículo). (Tb. chacra Voz sánscr., que significa ‘círculo’ o ‘disco’). m. En el hinduismo y algunas filosofías orientales, cada uno de los centros de energía del cuerpo humano que rigen las funciones orgánicas, psíquicas y emotivas.

Chicano, na. adj. 1. (Enmienda de acepción). Dicho de una persona: Que es de origen mexicano y vive en los Estados Unidos de América, especialmente en las áreas fronterizas con México. U. t. c. s.

Chusmear. (Adición de artículo). intr. 1. coloq. Arg., Par. y Ur. Hablar con indiscreción o malicia de alguien o de sus asuntos. ¿Otra vez están chusmeando sobre los vecinos? 2. coloq. Arg., Hond., Par. y Ur. Husmear, fisgar, curiosear. Estuve chusmeando un poco en la habitación. U. t. c. tr. Se puso a chusmear mi ropa en el armario. tr. 3. coloq. Arg., Par. y Ur. Contar algo con indiscreción o malicia. Le chusmeó todo lo sucedido.

Comadrear. intr. (Enmienda de 1.ª acepción). coloq. Chismear, murmurar.

Cracker. (Adición de artículo). m. y f. Inform. pirata informático.

Desalador, ra. (Adición de artículo). adj. 1. Que desala1. f. 2. desalinizadora.

Espadón1. … (Adición de acepción). 2. coloq. Militar golpista.

Fair play. (Adición de artículo). (Voz ingl.). m. Juego limpio.

Hacker. (Adición de acepción). m. y f. … 2. Inform. Persona experta en el manejo de computadoras, que se ocupa de la seguridad de los sistemas y de desarrollar técnicas de mejora.

Halal. (Adición de artículo). (Del ár. all ‘permitido, no contrario a la ley’). adj. 1. Dicho de la carne: Procedente de un animal sacrificado según los ritos prescritos por el Corán. 2. Dicho de un menú, de un producto alimenticio, etc.: Que no está elaborado con carne de cerdo ni con carne no halal y que no contiene alcohol ni conservantes. 3. Dicho de un establecimiento: Que vende o sirve productos halal.

Hijo, ja. (Adición de forma compleja). hijo, ja de machepa. m. y f. R. Dom. Persona pobre y de familia humilde.

Hummus. (Adición de artículo). (Tb. humus. Del ár. hummus ‘garbanzo’). m. Pasta de garbanzos, típica de la cocina árabe, aderezada generalmente con aceite de oliva, zumo de limón, crema de sésamo y ajo.

Machismo. (Adición de acepción). 2. Forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón. En la designación de directivos de la empresa hay un claro machismo.

Macho. … 6. (Enmienda de acepción). Hombre en que supuestamente se hacen patentes las características consideradas propias de su sexo, especialmente la fuerza y la valentía. U. t. c. adj. Se cree muy macho. U. t. en sent. despect.

Mariposear. (Adición de acepción). 3. Andar o vagar de un lugar a otro cambiando de objeto de interés o sin propósito establecido.

Pasada. … (Adición de acepción). 10. coloq. Esp. Cosa exagerada, extraordinaria, fuera de lo normal. U. en sent. ponder. Mira ese avión, ¡qué pasada! Qué pasada de fiesta.

Patético, ca. … adj. (Enmienda de acepción). Que conmueve profundamente o causa un gran dolor o tristeza.

Patético, ca. … (Adición de acepción). 2. Penoso, lamentable o ridículo.

Perro, rra. … (Adición de forma compleja). perro faldero. m. coloq. Persona que acompaña a otra de manera asidua y servil. U. m. en dim.

Pinchar. … intr. … 11. (Adición de acepción). clicar. Pinchar en la ventana. U. t. c. tr. Pinche este icono.

Postureo. (Adición de artículo). m. coloq. Esp. Actitud artificiosa e impostada que se adopta por conveniencia o presunción.

Posverdad. (Adición de artículo). (De pos- y verdad, trad. del ingl. post-truth). f. Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Los demagogos son maestros de la posverdad.

Saga2. (Adición de acepción). 3. Estirpe familiar.

Saltear. … (Adición de acepción). 8. coloq. Arg., El Salv., Méx. y Par. saltar (omitir).

Sexo. m. (…) sexo débil. m. (Enmienda de acepción de forma compleja). Conjunto de las mujeres. U. con intención despect. o discriminatoria. … sexo fuerte. m. (Enmienda de acepción de forma compleja). Conjunto de los varones. U. en sent. irón.

Sharía. (Adición de artículo). (Tb. sharia. Del ár. šar’a ‘camino’). f. Ley religiosa islámica reguladora de todos los aspectos públicos y privados de la vida, y cuyo seguimiento se considera que conduce a la salvación.

Subjetivo, va. … (Adición de acepción). 3. Cinem. Que adopta la perspectiva de un personaje. Plano subjetivo, cámara subjetiva.

Táper. (Adición de artículo). (De Tupperware®, marca reg.). m. Recipiente de plástico con cierre hermético, que se usa para guardar o llevar alimentos.

Travelín. (Enmienda de lema). trávelin.

Vallenato. (Adición de artículo). m. 1. Música y canto originarios de la región caribeña de Colombia, normalmente con acompañamiento del acordeón. 2. Baile que se ejecuta al ritmo del vallenato.