Documental se exhibe hoy jueves, a las 19 horas, en el Centro Cultura, Avenida 21 de Mayo Nº2421.

La Facultad de Comunicaciones de la Universidad Central, con el apoyo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, trabajó en una realización periodística durante casi un año, recogió el testimonio humano de, entre otras, Isabel Morel, viuda de Orlando Letelier, Victoria Morales, conocida como Moy de Tohá, viuda de José Tohá, Angélica Beas, viuda de Carlos Jorquera y a María Eugenia Hirmas, esposa de Sergio Bitar.

“La reunión, Memorias de Dawson”, es una historia de sororidad y perspectiva de género, que revela cómo 11 mujeres se unen para enfrentar al poder. Una conversación en extenso con las esposas, muchas de ellas viudas, de los líderes de la Unidad Popular, que fueron detenidos y torturados en la isla Dawson, durante la dictadura civil militar.

El material elaborado por un grupo de estudiantes de la carrera de Periodismo de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Central y supervisado por el documentalista y académico, Roberto Riveros Jiménez, profundiza en todas las acciones que estas mujeres articularon en forma colectiva para liberar a sus esposos, prisioneros en la isla Dawson, llegando incluso a reunirse con el dictador Augusto Pinochet, dando inicio a las denuncias internacionales sobre lo que pasaba en Chile.

En 60 minutos, esta película muestra a Victoria Morales Etchevers, conocida como Moy de Tohá, que es madre de Carolina Tohá y viuda de José Tohá, quien relata que “los militares, que son profundamente machistas, nos miraban a nosotras como diciendo: estas pobres señoras enamoradas de sus maridos

qué van a hacer. Quién las va a oír

Pero se equivocaron”, haciendo alusión a las acciones que realizaron para denunciar internacionalmente lo que ocurría en Chile.

A ella se suman Isabel Morel, madre del senador socialista Juan Pablo Letelier y viuda del ex Canciller Orlando Letelier, quien relata los álgidos encuentros con Pinochet en plena dictadura, el hostigamiento que recibió por parte de los militares hasta la muerte de su marido, destacando siempre el rol de las mujeres durante aquellos años. “La esperanza que tenemos es con las mujeres. Lo que pasa en Chile y en el mundo es una nueva forma de pensar este planeta”.

Otras protagonistas son Angélica Beas, viuda del periodista y asesor del Presidente Salvador Allende, Carlos Jorquera, Irma Cáceres Soudan, viuda del ex ministro Clodomiro Almeyda, Lily Castillo Riquelme, viuda de Luis Corvalán, María Eugenia Hirmas Rubio, esposa de Sergio Bitar, Angélica Silva, viuda de Arturo Girón, ex ministro de Salud y médico personal de Allende, María Elisa Cruz, viuda del dirigente Miguel Enrique Muñoz Schultz y Adriana Rondón, esposa de Alfredo Joignant, ex director de Investigaciones y ex intendente de Santiago.

Para el decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Central, el periodista Sergio Campos Ulloa “este trabajo periodístico de un grupo de estudiantes de nuestra Facultad va al rescate de un capítulo de la historia reciente, donde las mujeres muestran un valor supremo frente a la adversidad”.

La Agrupación de Ex Presos Políticos de Magallanes, programó su exhibición para hoy jueves, a las 19 horas en el Centro Cultural, con entrada gratuita.