Lady Gaga fue la gran estrella en ceremonia de los Grammy 2019

La fiesta más importante de la música vivió su 61ª edición con la entrega de los Grammy, con Lady Gaga como la gran figura de la jornada.

La estadounidense tuvo una gran participación durante la ceremonia, desde el inicio junto a Alicia Keys y Michelle Obama, entre otras, para luego recibir el Grammy a la Mejor Actuación Pop Dúo o Grupo por “Shallow” e interpretar en vivo la misma canción en una aplaudida actuación.

La premiación estuvo marcada por una apertura a cargo de Camila Cabello cantando “Havana” junto a Ricky Martin y J Balvin, dándole un toque latino a la ceremonia realizada en Los Angeles.

La extraña colaboración entre Post Malone y Red Hot Chili Peppers, los homenajes a Dolly Parton, Aretha Franklin y el sello Motown, y el medley en piano de la anfitriona Alicia Keys marcaron las actuaciones en vivo en la extensa ceremonia.

Entre los hitos de la noche están Cardi B siendo la primera artista mujer en ganar un Grammy al Mejor Album de Rap, Childish Gambino el primer rapero en imponerse en Canción del Año con “This is America” y Dua Lipa logrando el premio Mejor Nuevo Artista, la primera mujer europea desde Adele en 2009.

Después de casi tres horas se entregaron los premios más importantes: Grabación del Año fue para “This is America” de Childish Gambino, quien también había ganado Canción del Año, aunque el artista no se presentó en la ceremonia.

Finalmente, la cantante country Kacey Musgraves se llevó el Grammy al Álbum del Año por “Golden Hour”, siendo el primer trabajo del género country en imponerse en esa categoría desde que lo hizo Taylor Swift en 2010.

Los ganadores

Album del Año: Kacey Musgraves, “Golden Hour”

Grabación del Año: Childish Gambino, “This Is America”

Canción del Año: Childish Gambino, “This Is America”

Mejor Nuevo Artista: Dua Lipa

Mejor Actuación Pop en Solitario: Lady Gaga – Joanne (“Where Do You Think You’re Goin’?”)

Mejor Actuación Pop Dúo o Grupo: Lady Gaga y Bradley Cooper, “Shallow”

Mejor Album Pop Vocal: Ariana Grande, “Sweetener”

Mejor Album de Pop Vocal Tradicional: Willie Nelson, “My Way”

Mejor Actuación Rap: Kendrick Lamar, Jay Rock, Future, & James Blake, “King’s Dead”

Mejor Colaboración Rap: Childish Gambino, “This Is America”

Mejor Canción Rap: Drake, “God’s Plan”

Mejor Album Rap: -Cardi B, “Invasion of Privacy”

Mejor Actuación Rock: Chris Cornell, “When Bad Does Good”

Mejor Actuación Metal: High on Fire, “Electric Messiah”

Mejor Canción Rock: St. Vincent, “Masseduction”

Mejor Album Rock: Greta Van Fleet, “From the Fires”

Mejor Album de Música Alternativa: Beck, “Colors”

Mejor Actuación R&B: H.E.R. – Best Part (ft. Daniel Caesar)

Mejor Actuación de R&B Tradicional: Leon Bridges, “Bet Ain’t Worth the Hand”. PJ Morton, “How Deep Is Your Love (ft. Yebba)”

Mejor Canción R&B: Ella Mai, “Boo’d Up”

Mejor Album Urbano Contemporáneo: The Carters, “Everything Is Love”

Mejor Album R&B: H.E.R., “H.E.R.”

Mejor Grabación Dance: Silk City & Dua Lipa – Electricity (ft. Diplo and Mark Ronson)

Mejor Album Dance/Electrónico: Justice, “Woman Worldwide”

Mejor Compilación para Medio Visual: “The Greatest Showman”

Mejor Banda Sonora para Medio Visual: Ludwig Göransson, “Black Panther”

Mejor Canción Escrita para Medio Visual: Lady Gaga & Bradley Cooper, “Shallow”

Productor del Año, No Clásico: Pharrell Williams

Mejor Video Musical: Childish Gambino, “This Is America”

Mejor Película Musical: “Quincy”