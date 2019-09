Las agrestes formas del estrecho de Magallanes son representadas en figuras de acero

Trabajando con materiales pesados como el acero, la artista Paola Vezzani ha forjado una identidad en el mundo de la escultura. Ha expuesto en importantes recintos del país y ahora regresa, después de cuatro años, a la Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams, para presentar una selección de obras que configuran la muestra “Estrecho de Magallanes”. Esta exposición se inaugurará hoy, a las 19,30 horas, y permanecerá abierta hasta el 28 de septiembre, incluyendo los días feriados de Fiestas Patrias.

Mientras terminaba de montar con mucho cuidado sus esculturas porque a pesar de ser de acero, los detalles hacen que sean muy frágiles. Precisamente, ese contraste está reflejado en las esculturas, en las que Vezzani expone su visión de los paisajes regionales

“Estrecho de Magallanes es un tema que vengo trabajando hace muchos años, tanto como la idea del viaje y las navegaciones; es algo recurrente, pero lo que va cambiando en el tiempo es la forma en que lo abordo. En esta exposición, el trabajo es un mural planteado por capas, para dar la ilusión de profundidad. Y además está construido de tal manera que las piezas son muy frágiles y muy sutiles, entonces pareciera que el paisaje se va desarmando en algunos puntos, y eso para mí es una manera de expresar la fragilidad de la naturaleza y el momento que vivimos de preocupación con el medio ambiente, con lo que estamos causando los seres humanos, como especie, al planeta”, describió la artista.

Además de las figuras individuales, el visitante podrá apreciar este mural, formado por un conjunto de obras, que configuran un paisaje de alrededor de diez metros de ancho por tres de alto.

Al respecto, Vezzani confesó que “hacer un mural en planchas de fierro es nuevo para mí, es primera vez que hago un mural, es como hacer cuadros, pero con cierta separación de la pared. La gracia es que también el paisaje interactúa con las esculturas, entonces hay un recorrido en la exposición que para mí es como una caminata por el Estrecho, por ejemplo, por el faro San Isidro. Hay cetáceos, bosque, montañas, la cordillera Darwin a lo lejos”.

La mayoría de las obras fue elaborada el último año, aunque también estarán presentes algunas como “Rosa de los vientos”, que formó parte de la exposición que presentó el año pasado en Santiago, en la galería Patricia Ready.

Vezzani, cuya última presentación en la Sala Tierra del Fuego fue en 2015 con “Bitácora subantártica”, destacó que otro aspecto que ha ido complementando con su trabajo es la mirada científica: “Estos temas aparecen de caminar por el bosque, las playas, pero también es muy importante lo que he ido aprendiendo sobre la naturaleza y cómo he ido abriendo el entendimiento del lugar en que vivimos, que todavía es mucho más lo que me queda por aprender. Y eso ocurre en este contacto que he tenido con distintos tipos de científicos, como glaciólogos, briólogos, ornitólogos, ecólogos. He participado de exposiciones científicas y la mirada más informada se mezcla con la mirada sensible, y hay algo muy bonito, que es que ese goce que me produce la naturaleza, muy profundo, de contemplación, observación, sorpresa, que es maravilloso. Es muy alucinante cuando te empiezan a develar esos misterios como ‘esta plantita es tal y se poliniza porque viene una mosca’, es un mundo que empiezas a comprender y te das cuenta cómo está unido la vida, cómo es un círculo y te hace mucho sentido, pero cuando estamos en la ciudad, perdemos esa conexión tan fuerte y basta para recuperar esa conexión, simplemente caminar por la playa y preguntarse un par de cosas”, concluyó Paola Vezzani.