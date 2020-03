Las diez mejores películas de Netflix

Según puntaje de IMBD y Rotten Tomatoes

Ante la obligación de permanecer en sus casas mientras dure este periodo de emergencia por el coronavirus, una de las mejores opciones para pasar el tiempo es Netflix, cuyas mejores películas han sido escogidas por IMDb y Rotten Tomatoes.

“Beasts of no nation” encabeza este listado, con un promedio de 8,4. Luego de que la guerra civil explotara en su país y destruyera por completo su familia, Agu, un niño africano, es capturado en la selva por una facción rebelde de guerrilla. La NDF (Native Defense Forces) permite a Agu incorporarse a sus líneas, donde el pequeño termina por convertirse en un comprometido miembro de la milicia.

Estrenada en 2015, esta adaptación del libro homónimo de Uzodinma Iweala, fue co producida entre Ghana y Estados Unidos fue presentada durante la 72 versión del Festival de cine de Venecia, donde recibió el premio Marcello Mastroianni. Además tuvo una presentación en el Festival de Toronto del mismo año.

En segundo puesto quedó “El irlandés”, que cuenta la historia de Frank Sheeran, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, estafador y asesino a sueldo que recuerda su participación en el asesinato del legendario sindicalista Jimmy Hoffa, uno de los grandes misterios sin resolver del país. Un gran viaje por los turbios entresijos del crimen organizado: sus mecanismos internos, rivalidades y su conexión con la política.

Tercero aparece “My happy family”, Estrenada originalmente en el Festival de Sundance de 2017 –y luego adquirida por Netflix para su catálogo de contenidos propios–, fue producida en Georgia y sigue la historia de Manana (Ia Shughliashvili), una mujer de 50 años que decide dejar el hogar donde vive junto a su marido, hijos y padres, para construir una nueva vida para ella.

Una cinta con un fuerte relato feminista, en que una mujer se atreve a desafiar el religioso canon que con el que una mujer se ve obligada a cumplir en esa comunidad.

“Dolemite is my name” figura en el cuarto puesto. Protagonizada por Eddie Murphy, en uno de los roles más sólidos de su toda carrera, la película se inspira y narra la historia real del legendario rapero y comediante Rudy Ray Moore, un hombre que a los 50 años ha fracasado prácticamente en cada proyecto artístico que se ha propuesto. Eso hasta que descubre el nombre de ‘Dolemite’, un personaje que rimaba con bromas deslenguadas de las que decide apropiarse y presentar bajo ese mismo nombre en un espectáculo de stand up que, inesperadamente, resulta fenomenal.

Continúa en el listado “Perdí mi cuerpo”. En un laboratorio de París, una mano cortada abandona su triste destino y emprende una trepidante aventura por la ciudad, en la que deberá sortear toda clase de peligros, para reencontrarse con su cuerpo: el del repartidor de pizza Naoufel.

“Mudbound: el color de la guerra”, se encuentra en el sexto lugar. Basada en la novela homónima de Hillary Jordan y estrenada en el Festival de Cine de Sundance de 2017, esta película es una de las grandes apuesta de Netflix, sobre todo por lo ‘real’ que se siente la puesta en escena. Inspirada en hechos reales, el relato transcurre durante la década de los ‘40 en una aislada granja en Mississippi, cuando dos amigos retornan a sus vecinos hogares luego de combatir en la guerra contra el ejercito Nazi. Tras su llegada, ambos deben luchar nuevamente, esta vez contra los traumáticos recuerdos de la guerra y el duro racismo que afecta duramente su amistad.

“On body and soul”, en el séptimo puesto de este ranking, fue la cinta ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín de 2017. El relato se centra en Endre y Maria, dos completos extraños que trabajan en la misma industria y que sólo se conocen de vista, pero que durante la noche se conectan misteriosamente a través del más maravilloso sueño, donde viven juntos convertidos en animales en medio del bosque.

Octava figura “Historia de un matrimonio”, en la que un director de teatro y su esposa, actriz, luchan por superar un divorcio que les lleva al extremo tanto en lo personal como en lo creativo.

En el noveno puesto aparece “Los dos papas”, una producción que explora la relación entre el Papa Benedicto y el Papa Francisco, dos de los líderes más poderosos detrás de los muros del Vaticano, que deben abordar sus propios pasados y las demandas del mundo moderno para forjar un nuevo camino para la Iglesia Católica.

Finalmente, “El niño que domó el viento” cuenta la historia de un niño de 13 años, que es expulsado de la escuela a la que asiste cuando su familia ya no puede pagar la cuota y entonces aprende cómo construir un molino de viento para salvar a su pueblo de una hambruna.