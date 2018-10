“Las mujeres están alzando la voz no solamente en las calles sino también en el mundo intelectual”

– La doctora en Literatura participó en el Encuentro Interregional de Escritores y contó a El Magallanes que está ansiosa por generar más lazos con la zona austral y llevar a cabo proyectos.

Esta semana se desarrolló el Primer Encuentro Interregional de Escritores. Para participar de la instancia varios literatos se hicieron presentes en Punta Arenas, para hablar sobre diversos temas ligados a las letras. La Doctora en Literatura y académica de la Universidad Católica de Chile, Magda Sepúlveda, fue una de las invitadas. La profesional compartió con El Magallanes sus nociones sobre la literatura y la imagen de la mujer en el rubro.

– ¿Qué aspecto destaca de la realización del Encuentro de Escritores?

– “Yo destacaría a tres escritores que han tenido mucho movimiento en el último tiempo, Oscar Barrientos y sus cuentos, he investigado preguntándole a puntarenenses y muchos de sus cuentos que parecen como un delirio artístico tienen una base real, como que aquí existía una persona que se creía Jon Bon Jovi, o un señor que atendía a los computadores como si él fuera un doctor. Entonces todo eso tiene un referente efectivo en la ciudad. También destaco a Christian Formoso porque hace una poesía que incluye medios de comunicación actuales. Lo interesante que en estos chats hay personas de los pueblos originarios de la zona, que están hablando pero a través de un medio contemporáneo, es como si un espectro pudiera hablar a través del computador. De igual forma está Pavel Oyarzún, su poesía enfoca a parte terrible de Punta Arenas como la gente que vino para las grandes estancias o personas que vinieron a contribuir al despoblamiento de árboles, cacerías de indígenas. Me parece ellos son tres autores vivos que destacan cada vez más. Yo, de hecho, espero invitarlos a la Facultad y que se establezca más contactos entre la metrópolis y la zona del extremo sur del país”.

– Justamente abordando ese último tema, ¿me puede decir cuáles son las ventajas para ambas zonas?

– “Yo creo que la gran ventaja es que el mundo contemporáneo ya no es de naciones, sino de zonas. Entonces en esta zona magallánica y patagónica está adquiriendo realce para el mundo completo. En la medida que los nuevos profesores les enseñemos a los alumnos que hay un mundo andino, magallánico o como puede haber uno caribeño, estamos formando profesionales para el siglo XXI y de ese punto de vista me parece central tener una cercanía real, no turística”.

– ¿Hay algún proyecto en particular que le gustaría llevar a cabo en Magallanes o donde esté involucrada la región?

– “Totalmente. Hemos estado hablando estos días para hacer un proyecto de cátedra de Gabriela Mistral, en donde se involucren las universidades de Santiago, la Universidad de Magallanes, la Sociedad de Escritores y la seremi de las Culturas. Queremos comenzar a organizar el próximo año y ejecutarlo en 2020, con una gran cantidad de escritores magallánicos que entregan su apreciación sobre Gabriela Mistral”.

– ¿Cómo ve la imagen de la mujer o involucramiento de ésta en el mundo literario actualmente?

– “Yo veo que las mujeres cada vez están siendo cada vez más importante. Las mujeres están alzando la voz no solamente en las calles sino también en el mundo intelectual. Yo creo que Gabriela Mistral cuando pensó que gracias a la educación las mujeres podíamos tener una voz propia, fue una pionera en el movimiento”.