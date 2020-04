Las voces que acompañan y alivian el estrés de la cuarentena

El confinamiento en el hogar, producto de la cuarentena por coronavius, ha hecho que la radio recupere su espacio tradicional de compañía. Con un estilo diferente a la tensión que entrega la televisión, las ondas radiales brindan espacios informativos y de entretención, en partes iguales. Y en esa labor, el locutor radial cumple un rol importante, porque su voz y simpatía es la que conquista las preferencias de la gente.

Ayer se conmemoró el Día del Locutor, iniciativa de corta data que surgió en Concepción, según recuerda Vladimiro Mimica, referente regional de las comunicaciones y que continúa frente al micrófono en Antártica FM: “Fue una iniciativa de los comunicadores de Concepción que tomó el diputado Ortiz y hace menos de 10 años fue aprobada. En esta ciudad se entrega el premio La Voz de Chile a una persona destacada. El primero en ganarlo fue Sergio Campos y el segundo fui yo; tercero fue Juan La Rivera y el cuarto, Sergio Villanueva. Pero este año, la pandemia impidió la ceremonia de este año”, explica Mimica sobre los orígenes de esta conmemoración, en honor a Petronio Romo, célebre locutor que falleció un 14 de abril de 2010.

Mimica expresa que, a pesar de los años y de la irrupción de nuevas plataformas comunicacionales, la radio siempre termina imponiéndose. “Nunca dejó de tener la preponderancia y credibilidad que tiene y, sobre todo, en hechos como éste que es inédito y en otros como terremotos, incendios o inundaciones como vivimos nosotros, la radio está en primerísimo primer lugar. Es una compañía permanente y un trabajo invaluable, que hacen los hombres, por eso creo que más que el locutor, es el día del ‘Hombre de radio’, el que hace la radio, modestos generalmente, soñadores, pero que tienen este don de comunicar y servir, porque no hay medio más directo”, desarrolló Mimica que también destacó la fundamental misión que cumplen los controladores radiales, para hacer que el milagro de la comunicación, se produzca.

Más joven, pero también con una amplia experiencia, aparece Mauricio Otey, que mantiene su programa “Generación Retro”, ahora en radio Constelación. “Llevo unos 25 años en la radio, y el domingo que acaba de pasar, el 12, ‘Generación Retro’, que partió en radio Camelot, cumplió 23 años. Partimos trabajando el sábado en la noche, nos cambiamos los viernes y hace unos años, lo dejamos como programa de mañana, de 9 a 12 y media, horario que mantenemos desde 2016 en la radio Patagonia Austral Plus, y desde agoto del año pasado en Constelación”, resumió.

Justo tras este cambio de estación, Otey armó un estudio en su casa, que le ha sido de suma importancia para dirigir las transmisiones, en medio de la cuarentena: “Puedo mantener la programación, y la gente lo agradece bastante, porque la mayoría está encerrada y la radio sigue siendo una compañía fiel, con música anglo, de los 70, 80 y 90, pop y rock latino, que le gusta mucho, sobre todo a la gente de 30-35 para arriba. También le damos espacio a la música regional, a bandas locales, así que tenemos música muy variada”.

Así que desde la Casa-estudio, la radio continúa con su programación, algo que Otey agradece, porque “lo que más me agrada es el contacto con la gente. Actualmente, gracias a la tecnología, la comunicación es instantánea. Nosotros cuando partimos a principios de los ’90, era todo por teléfono o incluso, se mandaban cartas, entonces ahora es todo instantáneo y eso lo hace dinámico, todos los días distintos, no es una rutina”, finalizó.

Las mujeres también tienen su espacio en la locución radial y una de las voces que se ha incorporado últimamente, en Meridional Radio, es María Pastora Sandoval, pero que tiene una trayectoria de 27 años a través de las ondas. “Para mí ha sido súper bueno poder seguir trabajando en la cuarentena; cuando comenzó esta situación, previendo que podía pasar, me traje la radio a la casa y pude seguir trabajando. He estado encerrada y cumpliendo con la programación como todos los días, no ha habido ningún cambio, excepto que los panelistas o mi co-conductora y las personas que estaban en la radio, están en sus casas, nos conectamos por teléfono o Zoom, y eso para mí tiene mucho valor, porque muchas personas me han dicho que en medio de toda esta crisis, le subimos el ánimo, se mantienen informados y se sienten acompañados”, indicó Sandoval, que agradeció los saludos que recibió, pese a que es periodista de profesión, que cumple funciones de locutora, aunque partió en 1993 cuando iba en la enseñanza media.

Para Sandoval, una de las ventajas de la radio es la sensación de intimidad que otorga al oyente, sobre todo actualmente, porque está durante todo el día presente en la vida de las personas.