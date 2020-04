Los grandes festivales de cine del mundo crean un certamen gratuito en YouTube

Los principales festivales de cine del mundo se han unido en una iniciativa sin parangón: capitaneados por Tribeca (que se celebra estos días en Nueva York sin público pero con premios y alguna sesión visible en la Red) y YouTube, los 20 grandes certámenes -que incluyen a San Sebastián, Venecia, Cannes, la Berlinale, Sundance, Guadalajara, Annecy, Toronto o Locarno- lanzan We Are One: A Global Film Festival, que tendrá una programación de cine, será gratuito y se celebrará durante 10 días desde el próximo 29 de mayo.

En la iniciativa participan, además de los mencionados, Jerusalén, Karlovy Vary, Londres, Macao, Marrakech, Mumbai, Nueva York, Sarajevo, Sundance, Sidney y Tokio, que, según el comunicado, “ofrecerán al público historias procedentes de todo el mundo, proporcionando a los cineastas un altavoz en un escenario global”. En la nota de lanzamiento, se insiste en que “el público no sólo podrá conocer diferentes culturas a través de una nueva perspectiva, sino que también podrá apoyar a las comunidades locales mediante la donación directa a organizaciones que contribuyen a la asistencia de los afectados por el Covid-19”.

José Luis Rebordinos, responsable del certamen donostiarra, explica que el cupo de festivales aún no está cerrado y anuncia cómo se conformará esa programación: “Como somos muchos eventos, aún no hemos concretado cuántas películas elegiremos. En nuestro caso, seleccionaremos películas españolas que hayan tenido relación directa con el Zinemaldia, es decir, que se hayan visto aquí, y de nuestro pasado reciente. No serán inéditas, porque esas estarán en la próxima edición, aunque no sabemos qué hará el resto de festivales”.

Por ejemplo, Cannes ha anunciado que no programará películas, sino clases magistrales (no aclara si de las celebradas en ediciones precedentes o realizadas ex profeso para ese evento).

En diversas publicaciones online otros certámenes aseguran que, como San Sebastián, recurrirán a filmes de sus archivos. Y como el Zinemaldia, esperan que se note su impronta en su elección, algo que han remarcado en otro comunicado el presidente de Cannes, Pierre Lescure, y su delegado general, Thierry Frémaux. Los problemas de derechos impedirán que haya grandes títulos inéditos en esa primera experiencia de unión entre certámenes, ya que las películas se financian gracias a sus ventas a territorios -en la industria cinematográfica no hay países, sino territorios-, y con un estreno online se pierde la exclusividad.

Esos contratos de exclusividad han impedido que participe en We Are One: A Global Film Festival el certamen SXSW de Austin (Texas), la ausencia más llamativa en ese listado. El SXSW va a emitir a través de Amazon algunos de sus títulos esta misma semana.

Los organizadores explican que el certamen destinará sus beneficios a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a entidades destinadas a la lucha contra esta pandemia en cada territorio. “A menudo hablamos del poder de las películas para inspirar y unir a las personas más allá de las fronteras y las diferencias para ayudar a sanar el mundo. Todo el mundo necesita sanarse en este momento”, señala Jane Rosenthal, cofundadora y directora ejecutiva de Tribeca Enterprises y Tribeca Film Festival.

“We Are One: A Global Film Festival une a programadores, artistas y contadores de historias para entretener y reconfortar a las audiencias de todo el mundo. Al trabajar con nuestros extraordinarios socios y YouTube, esperamos que todos experimenten un poco de lo que hace que cada festival sea tan único y aprecien el arte y el poder del cine”, declara en el lanzamiento.

La programación, asegura, incluirá películas, cortometrajes, documentales, música, humor y charlas, y se anunciará más adelante.