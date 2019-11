“Los premios son consecuencia del amor que se imprime en lo que uno hace”

Claudia Caballero

Si bien el origen de su familia es fueguino, vivió su infancia en Punta Arenas, donde pasó por varios establecimientos educacionales como la Escuela 18 de Septiembre (donde su mamá era profesora de Artes Plásticas) y el Liceo San José. “Pero el que realmente siento como mi colegio es el Liceo de Hombres Luis Alberto Barrera de donde salí de cuarto medio”, confesó el publicista y cineasta magallánico Daslav Maslov, quien está exhibiendo su “Baraja Patagónica Ranchera” en Casa Azul del Arte.

Esta exposición cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Mezcla la iconografía mexicana de las calacas, las catrinas y la tradición de los muertos, con la baraja española de naipes. Se trata de un ensamblaje de culturas que se han vuelto propias del hombre del sur, perfectamente reconocibles las dos, pero nunca antes ensambladas en un producto nuevo, reflejando situaciones de campo como las jineteadas, la esquila o el asado al palo y llevado a dos formatos: mazo de cartas y estas mismas realizadas en la técnica de la xilografía.

“El dibujo no llegó, siempre estuvo ahí”, dice Maslov, agregando que cuando la gente le pregunta cuándo aprendió a dibujar él responde que “la verdad es que todos dibujamos de niños, cantamos, bailamos, esculpimos. Pero con el tiempo uno va dejando de hacer cosas y al perder ese niño interno, con el día a día de la adultez pierdes la mano”.

“En mi caso nunca dejé de dibujar o pintar… ¡Es más! Me esfuerzo por hacerlo cada vez que puedo y me voy desafiando a hacer más cosas y con técnicas súper distintas que me saquen de mi zona de confort”, confidenció.

Maslov estudió en la Universidad de las Artes y Comunicación (Uniacc) la carrera de Publicidad e hizo cursos de cine. Actualmente imparte clases para cursos de Magíster de algunas universidades y da charlas y talleres en distintos países de América. En términos laborales, comenzó como director de arte junior en la agencia Porta donde trabajó por 5 años.

De ahí migró a otras agencias en Chile, México y Estados Unidos, y hoy tiene “una pequeña agencia en Santiago donde hacemos trabajo para el mercado local y extranjero”.

Tiene a su haber más de 300 premios, entre ellos 17 Effies y 4 Leones de Cannes, los más afamados concursos internacionales de publicidad y marketing.

– ¿Cómo llegaste a ser guionista?

– “Llegué al guión por la necesidad de contar historias más largas que un comercial de 30 segundos. Participo del proceso creativo del guión más que escribir propiamente tal, hay mucho escritor bueno y he ido armando equipos para eso”.

– ¿Cómo se dio la oportunidad de postular a los premios que han obtenido tus obras?

– “En publicidad llegué a los premios porque es parte del negocio, en las artes por la eterna inquietud que me domina y la falta de ‘lucas’ para realizar algunos proyectos. Entonces postulo a fondos y concursos para que sea una ‘pega’ y no un hobby”.

– ¿Qué le dirías a los artistas o diseñadores jóvenes en término de oportunidades e importancia de estos reconocimientos?

– “A los jóvenes les diría que no hagan nada por el premio. Deben hacer lo que sientan porque si no hacen lo que sienten se van a morir por dentro. Los premios son consecuencia del amor que se imprime en lo que uno hace”.

– ¿Cómo nace la idea de la obra que se inauguró en Casa Azul?

– “Nace de mis tardes en Tierra del Fuego jugando truco en alguna estancia y escuchando rancheras al lado de un mate. Además, como viví en México le tengo un cariño y respeto inmenso a la cultura artística mexicana, la herencia de sus grabadores y la imaginería de las calacas”.