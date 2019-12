Los Reales del Valle y tributo a Creedence este fin de semana en Dreams

Referentes e íconos vivos de la explosión de la música norteña mexicana que llegó a Chile en los 70, el grupo Los Reales del Valle serán el plato fuerte de mañana en el Hotel Casino Dreams. El show está fijado para pasadas las 23 horas en el escenario del Restobar Lucky 7, en la que el conjunto mostrará parte de su repertorio de éxitos tradicionales como “El Chivito de Manolo”, «Nancy», «Rancherita, “Vengo a verte», además del corrido más popular en Chile, «La carta número tres».

Los Reales del Valle se formaron en diciembre de 1975 en Paillaco, Región de Los Ríos, como un trío entre el acordeonista y cantante Renato Pérez, Germán Martínez (voz y guitarra) y Gabriel Mora (guitarra). Dueños de un estilo particular, marcado por el sonido del acordeón y su mezcla con instrumentos más modernos como la batería, la guitarra y el bajo, en sus 44 años de trayectoria, han estado presentes en gran parte de los hogares chilenos, gracias a sus 49 producciones y a múltiples DVD que han grabado con sus mejores temas.

En esa línea, uno de los elementos que más valora su director Rubén Pérez, “es que cada día la música ranchera, que hace cuarenta años era sólo mexicana, se ha transformado en algo muy chileno, siendo parte de nuestros campos, pueblos y ciudades, hablando de nuestras costumbres y nuestra forma de ser, lo que nos obliga a nosotros como cultores a estar atentos e innovar siempre. El cariño de la gente es inmenso y no podemos dejar de mencionarlo. Y aunque nuestros escenarios generalmente son más masivos, esta posibilidad de cantar en el Casino Dreams es fantástica, así es que invitamos a toda la gente a disfrutar”, puntualizó.

Tributo a Creedence

En tanto, para hoy, en el mismo escenario y horario, se presentará el tributo oficial de la clásica banda Creedence Clearwater Revival, en una jornada en la que temas como “Have you ever seen the rain”, “Proud Mary”, “Bad moon rising”, “I put a spell on you” y “Ramble Tamble”, entre otros, serán interpretados por la banda Revival

Para el líder de la banda, Hugo Martínez, “si alguien afirma que no ha escuchado nunca una canción de Creedence, no es que esté mintiendo, simplemente no sabe que el tema es de ese grupo. Nuestro show dura poco más de una hora y en el buscamos igualar el sonido, la puesta en escena y recordar las mejores canciones del grupo del país del norte”, afirma Martínez, quien lleva nueve años interpretando las canciones de Fogerty . Esta vez a Punta Arenas llega con grandes músicos como Víctor Luque , en el bajo; Ramiro Alvarez, en la batería y Carlos González, en guitarra.