Luis Jara llega con su más reciente éxito “Déjalo”

En menos de una semana, el cantante y animador Luis Jara ha reventado las redes sociales con el video de su nuevo single “Déjalo”, donde actúa con el humorista Stefan Kramer y que ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones en Youtube y 4 millones en Spotify.

El tema fue escrito por el ex Mekano “Rigeo” y constituye el tercer adelanto del disco “La Ultima Tentación”, ya disponible en las plataformas digitales. Con los singles “Enamorado” y “La Ultima Tentación” el cantante abrió paso al inesperado y rotundo éxito de “Déjalo”.

Como adelanto de su show en Punta Arenas, el cantante señaló que “Rigeo llegó con este tema en pleno proceso de producción de mi primer disco urbano, el que desde el lanzamiento de ‘Enamorado’, ha tenido muchísimo éxito. Esto se incrementó más aún con el tema ‘La Ultima Tentación’, junto a María José Quintanilla”, cuenta Luis Jara sobre la excelente recepción que han tenido sus singles anteriores en el público.

El cantante y animador señala que probar con la música urbana es una experiencia que lo ha llenado de orgullo y satisfacción, en particular, porque sus canciones han tenido eco en los artistas de la nueva generación. “Recuerdo haber escuchado ‘Déjalo’ en mi casa con mi esposa y no lo dudé nunca ‘es un hit’ le dije”. Describe que se trata de una canción que invita a las mujeres a liberarse de los hombres que no las valoran, transmitiendo energía y un gran estado de ánimo, con un mensaje directo y con humor.

Al respecto, Jara agrega que “ha sido todo muy mágico. Grabar con Rigeo fue una gran experiencia y en mi reciente gira por Chile ‘Déjalo’ ha sido furor entre los asistentes. Espero que en Punta Arenas se cumplan sus expectativas, porque las mías están de sobra”, expresó.

El disco “La Ultima Tentación” contiene sus anteriores singles “Enamorado” que interpreta junto a 330am y que supera los 5 millones de reproducciones en YouTube, mientras el segundo sencillo, que da el nombre al álbum y que cuenta con la colaboración de María José Quintanilla y Franco el Gorila, ya tiene más de 8 millones 873 mil vistas. La nueva producción también incluye otras colaboraciones con César Morales en “Mil amores” y con Luciano Pereyra en “La ideal”.

Sin embargo, Jara no dejará de dar en el gusto a sus fanáticos, ya que cantará los temas que durante años han estado en la memoria colectiva de la gente.