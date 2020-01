Luis “Mota” Vidal y la música para “La voz del ostro”: “Esta experimentación fue un tremendo aprendizaje”

Quienes presenciaron esta semana la obra de danza contemporánea “La voz del ostro” de la agrupación Zur Vértice, seguramente habrán notado que además de la destreza y concentración de los bailarines, había una música que marcaba los tiempos, otorgaba dramatismo y creaba un ambiente único para cada segmento. Lo más llamativo era que se tocaba en vivo, por lo que músicos y bailarines debían estar completamente compenetrados para el éxito de cada función.

La composición y arreglos de esta obra pertenecen al profesor Luis “Mota” Vidal, que en conjunto con su grupo Hoshken, volvieron a trabajar para una obra de este tipo, como antes hicieron con “Calafate”. La obra fue presentada en el marco de la segunda versión del Festival de Danza Contemporánea 53º 70º, realizado esta semana en el Centro Cultural de Punta Arenas.

“Hago una experimentación, porque no es música que comúnmente hago; lo mío está más relacionado con el folclore latinoamericano, aunque hay algunos aires de chacarera y ritmos de tonada, también hay un rock, un blues, y sonidos experimentales que hicimos con Pedro Sillard, en el primer tema principalmente y luego yo fui gestionando las melodías que van entremedio; el resto son temas míos y con Iván Antigual (director de la obra) lo que hicimos fue que me enviaba unos temas y me decía la idea de ritmo que quería, luego, a través de esos ritmos, le preguntaba los sentimientos que tenía respecto de lo que estaba montando y de ahí cambiábamos. Así fuimos creando esta obra, un trabajo de varios meses, porque empezamos en septiembre y tenía que ir a los ensayos de los chicos e interpretar resolver lo que Iván sentía”, explicó Vidal sobre su primer trabajo para danza contemporánea, aunque previamente tuvo algunos acercamientos con este conjunto.

Sobre el desafío que representó ejecutar la música en vivo, Vidal reconoce que fue complejo, porque “donde ellos ensayaban es más pequeño y hubo veces en que los finales quedaban cortos, porque el espacio era más grande; se fueron modificando algunas cosas, hay algunas caídas donde tenemos que cambiar la música, entonces para este tipo de trabajo hay que tener más tiempo, hacer más ensayos generales para tener más afinado el trabajo. En todo caso, quedé muy conforme con el trabajo y esta experimentación fue un tremendo aprendizaje, son desafíos que uno se va colocando y me alegra que también se pueda incorporar en otras músicas, me alimenta mucho el alma, pensando que ojalá la gente sienta lo que intentamos hacer a través de la música, siempre pensando en la danza, por lo que estamos muy contentos por lo logrado en tan poco tiempo”, reflexionó.

Este mismo grupo de músicos había sido responsable de la música de la obra “Calafate”, de Javier Ojeda, en que alumnos y apoderados de la Escuela Bernardo O’Higgins trabajaron en torno a la adaptación de esta leyenda, “por lo que tuvimos que realizar estas dos obras en muy poco tiempo, por eso cuando las cosas se hacen más lentas quedan mejor, aunque tampoco quedé disconforme, sino que siempre con ganas de mejorar lo presentado”, finalizó Luis “Mota” Vidal.