Magallanes estará presente en documental de astronauta de la Nasa

Grabación contó con la colaboración de la Comisión Fílmica Regional.

El miércoles 10 de julio, el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas recibió en su losa, a las 22,22 horas, a un jet privado de Qatar Airways. Podría haber sido algún millonario que venía a la Patagonia o que iba de paso a la Antártica. Pero lo que pocos sabían era que a bordo de esa moderna aeronave, venía el destacado astronauta norteamericano Terry Virts y que ese vuelo era parte de una misión de la Nasa para batir un récord mundial en conmemoración de los 50 años de la misión espacial del Apolo 11 a la Luna.

Así, el moderno avión ejecutivo Gulfstream G650ER, quería dar la vuelta al mundo pasando por los dos Polos en menos de 48 horas, récord que logró, ya que lo hizo en 46 horas con 39 minutos.

En esta hazaña Punta Arenas tuvo una participación muy importante, ya que fue uno de los lugares elegidos para el abastecimiento de combustible, pero además de esto se debió realizar una rápida revisión y mantenimiento, debido a las bajas temperaturas que enfrentó el avión cuando pasó por el polo sur y por la altura de vuelo. Todo se realizó en 37 minutos, logrando cargar combustible, revisar el motor y recibir todo el apoyo logístico necesario para continuar su vuelo, por lo que quedaron muy agradecidos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y de todos quienes les prestaron apoyo en el aeropuerto de Punta Arenas.

El astronauta tuvo palabras de elogio para el personal y además resaltó la importancia mundial de la hazaña del navegante portugués Hernando de Magallanes, a quien también dedicó este vuelo. El viaje forma parte de la misión “One More Orbit”, cuyo registro audiovisual será plasmado en un documental con el que el astronauta Terry Virts debuta como director. Sobre ello manifestó que “para ayudar a inspirar a las futuras generaciones de aviadores, salí del asiento del piloto y voy detrás de la cámara para hacer mi debut como director, con un documental sobre nuestra misión de One More Orbit, junto con Untitled Inc”.

En cada lugar donde aterrizó el avión, realizaron registros audiovisuales. En el caso de Punta Arenas, se realizaron grabaciones en el aeropuerto y también se hicieron algunas tomas en la ciudad y alrededores, como el Fuerte Bulnes, labor que contó con el apoyo de la Comisión Fílmica Regional (Patagonia Film Commission) y que estuvo a cargo del productor magallánico Rodrigo Moreno, quien trabajó y brindó soporte al equipo norteamericano y australiano, que estuvieron filmando en Punta Arenas.

Otra de las actividades que formará parte del documental que realizarán con esta vuelta al mundo en avión, fue la entrevista que realizaron tres alumnos del Instituto Británico de Punta Arenas, quienes tuvieron la posibilidad de conversar vía Skype con el astronauta norteamericano en vuelo. Los alumnos Luis Cárcamo, Gabriel Téllez y Valeria Osses conversaron con Terry Virts sobre su hazaña y su paso por Punta Arenas, lo cual fue grabado para ser incorporado al documental.

Para Patagonia Film Commission, acontecimientos como éste son muy relevantes, ya que sitúan a Magallanes en el concierto mundial. Que quienes vengan a filmar a la región vivan una buena experiencia es muy importante, ya que la mejor publicidad de un servicio es la que hacen los clientes satisfechos, acá pasa lo mismo, por eso, hay que hacerlo con mucho profesionalismo y seriedad, advierten en la Comisión Fílmica de Magallanes. “No sólo estamos promocionando paisajes (locaciones), estamos mostrando una región entera, con su gente, sus servicios, su idiosincrasia, su patrimonio y cultura. Por eso, creemos que todos deben involucrarse de una u otra forma en esta linda labor que realiza la comisión”, señaló William Levet, quien dirige la Comisión Fílmica Regional.

Desde su creación esta entidad ha colaborado con proyectos de Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Japón, además de varias iniciativas de carácter nacional.

En Patagonia Film Commission están trabajando para que la región entre al circuito internacional de locaciones, principalmente por lo atractivo que es la Patagonia para el mundo. Así se podrá tener participación en el creciente mercado de la industria creativa.