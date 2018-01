Magallánica brilló en concurso de Cosplay y se prepara para nueva versión del certamen

David Fernández

dfernandez@laprensaaustral.cl

El cosplay es una contracción de costume play (juego de disfraz), los participantes, también llamados cosplayers, usan disfraces, accesorios y trajes que representan un personaje específico o una idea; puede tener distintas variantes según la intención y el contexto, normalmente haciendo una representación física y dramática. Con el paso del tiempo se ha hecho cada vez más popular, las personas se sienten atraídas por observar y practicar esta disciplina, no sólo por la belleza y complejidad de los trajes, sino también por el hecho de ver hecho realidad un elemento de ficción.

La disciplina que viene siendo un hobby para algunos y una profesión para otros, está presente en gran parte del mundo, incluido Magallanes. Una de las referentes a nivel local es Sara García Uribe, magallánica de 21 años y estudiante de cuarto año de Ingeniería Química y Medioambiente de la Universidad de Magallanes.

Cuando la cosplayer se inició confeccionó trajes simples, pero con el paso del tiempo y los buenos comentarios por su trabajo, se motivó a realizar disfraces cada vez más complejos. Obviamente eso requirió mejorar el aspecto dramatúrgico de los personajes. Así logró participar de reconocidos espacios como Festigonia y Festigame, los cuales son actividades dedicadas a la cultura moderna ligada a los videojuegos y otras entretenciones.

Los esfuerzos de Sara han rendido frutos y por lo mismo ha ganado concursos a nivel nacional. El año pasado participó del certamen “Circuito de Cosplay”, organizado por la empresa de videojuegos Riot Games, reconocida por el juego online League of Legends. Esta competición consistió en seis concursos, donde algunos pedían participar de manera individual, mientras que otros en pareja, para este último Sara García participó junto a Daniela Pizarro. Cada espacio entregaba puntajes que se veían reflejados en la tabla de posiciones, obviamente quien más puntos lograba, terminaba por adjudicarse el primer lugar. La joven magallánica logró quedarse con el octavo lugar, obteniendo diversos premios en el juego y para ella. Debido a que estuvo en los 10 primeros lugares, la compañía destacó su nombre y trabajo junto con el de los otros cosplayers, realizando una publicación en su página web. Con ello la representante regional logró visibilización nacional e internacional.

Con respecto a los personajes y las sesiones de fotos, el año inició con Warden Sivir, luego junto a Daniela Pizarro, Sara García se dirigió al Club Andino para tomar las imágenes correspondientes al certamen con temática invernal, las jóvenes personificaron a Taliyah del Fréljord y Caitlyn Guerras Articas, respectivamente. En junio ambas cosplayers se dirigieron nuevamente al mismo sector, para presentar en la competencia sus disfraces de Blood Moon Diana y Blood Moon Akali. En agosto Sara no alcanzó a inscribir su traje que era Worldbreaker Nautilus, pero sí pudo para el de Halloween, dando a conocer una versión de Akali más terrorífica, la creación de esta pieza la hizo en base a una ilustración hecha por un fan. El año cerró con una competencia centrada en la Navidad, en la oportunidad Sara personificó a Ashe, Daniela a Leblanc y a ellas se unió Nataly Valdés quien encarnó a Katarina. Este último espacio fue diferente y las jóvenes debieron enviar un video.

Un nuevo año

Para este 2018 la cosplayer magallánica participará nuevamente del certamen “Circuito de Cosplay”. Sin embargo debido a sus compromisos académicos, no planea poner tanto énfasis a la competencia en general, sólo concentrará sus esfuerzos en las etapas donde haya que viajar. De igual forma tiene pensado participar en Festigame y Festigonia.

Además de estudiar y hacer cosplay, Sara García además trabaja y toca en una banda llamada SuperNesios, la cual se dedican a interpretar canciones de icónicos juegos. Estos se presentarán este jueves, a las 23 horas, en el restobar Checkpoint, el ingreso tendrá un valor de $1.500; también estarán en la Fiesta de la Cerveza (12, 13 y 14 de enero), en la última jornada, a las 17 horas.

“Sí hago muchas cosas, a veces me doy un tiempo para descansar, pero uno solamente se tiene que organizar bien, hay que levantarse temprano y acostarse a una hora moderada para al día siguiente aprovechar la luz del día”, concluyó la joven cosplayer.