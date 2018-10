Magallánico obtuvo el segundo lugar en Congreso Chileno de Magia

El mago magallánico André D’ Low ha logrado un nuevo reconocimiento nacional, ya que obtuvo el segundo lugar, en la categoría Magia de Cerca, durante la realización de la novena versión del Congreso Chileno de Magia, organizado por la Escuela de Magia del Mago Larraín, hoy llamada Magic House.

El representante regional fue el segundo en presentarse, teniendo que llevar a cabo un espectáculo que durara al menos 5 minutos pero que no sobrepasara los 10 minutos. Cabe señalar que quienes no cumplen estas normas, son descalificados inmediatamente. Low explica que a los lugares se postula mediante puntuación, por lo que existe la posibilidad de que no haya ningún ganador. En el caso del mago magallánico, si bien obtuvo el segundo lugar, fue el único que alcanzó un puesto en su categoría. De esta manera el mago nacido en Punta Arenas obtiene su quinto premio en su carrera.

El jurado que seleccionó a los ganadores estuvo compuesto por ilustres maestros de la escena nacional como Tian Klod, Montano y Ling Fu. Low indica que estos fueron muy estrictos, habiendo pocos ganadores por categoría.

“La idea de esta y otras competencias que se empezarán a realizar, tienen el fin de preparar a los competidores para el Flasoma (Federación Latinoamericana de Sociedades Mágicas) que se realizará en Brasil en 2020”, señaló André D’ Low.