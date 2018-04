Magallánico se tituló de arquitecto en la Universidad de Chile con mega proyecto para el Parque María Behety

“Soy magallánico, conozco las necesidades sociales y urbanas. En el proceso de diseño, pensé constantemente en mi infancia, en lo que me hubiese gustado que existiera, para mí y mi familia y por ende para todos los habitantes”. Así explicó el joven Fabián Cordero la motivación que lo llevó a elaborar un mega proyecto para el Parque María Behety, para poder obtener su título de arquitecto en la Universidad de Chile. Nota 6 obtuvo de parte de la comisión evaluadora, que destacó especialmente los análisis y fundamentos que Cordero planteó para una eventual concreción del proyecto.

Si bien desde el año 2000 se estableció en Santiago, llegando a cursar solamente hasta tercero básico en Punta Arenas (en el Liceo San José y Escuela La Milagrosa), Cordero siempre se ha considerado un magallánico.

Con el Parque María Behety en mente, y considerando que por años ha estado la idea de construir un Arena Punta Arenas para albergar eventos masivos, el ahora arquitecto desarrolló un plan integral, no solamente enfocado en este centro, sino que considerando toda el área, incluyendo el exterior.

Por ello, este proyecto “surge de un análisis extenso, en el cual se cuestiona el uso del espacio público exterior en nuestra ciudad, principalmente porque las condiciones climáticas dificultan la experiencia de habitar al aire libre. Por otra parte, la recreación es una de las necesidades más importantes entre los habitantes de una ciudad, y lamentablemente en Punta Arenas, el clima nuevamente es el gran responsable de que exista una tendencia a permanecer en el hogar o en paseos comerciales que poco tienen que ver con la recreación y el esparcimiento”, evaluó.

Por ello, Fabián Cordero lamentó que “hasta ahora la respuesta arquitectónica a estas problemáticas han sido soluciones básicas, que en verdad no son malas, pero que son propias del norte de nuestro país, donde no hay condiciones climáticas extremas. No se ha reconocido ni mucho menos re interpretado una arquitectura adecuada a nuestra zona y es por eso que las plazas y los parques con sus banquitas y juegos abiertos no atraen público. Es así entonces que surge la idea de proponer una mejora del Parque María Behety, ya que es uno de los pocos terrenos públicos importantes de la ciudad que funciona, pero que aún le falta equipamiento para permanecer en él y disfrutar de su entorno al 100%”.

Detalles del proyecto

En su presentación, el arquitecto parte por el entorno del parque, donde “después de diseñar nuevos recorridos, senderos, canchas, comercios, ciclovías, y otros equipamientos menores en el interior del parque es que se puede dar paso al diseño del edificio, en este caso un centro recreativo que tiene por nombre ‘La caverna del estrecho’”.

Este espacio, de acuerdo a lo proyectado por Fabián Cordero, sería “una caverna junto a la laguna que resguarda cualquier actividad que se desee realizar en el parque, relacionados principalmente con los deportes de verano e invierno. En términos coloquiales, es una especie de túnel que aprovecha la tierra del cerro para conformar un recorrido desde la calle Lonsdale a la laguna, conectados con pasillos laterales, pasando por estacionamientos subterráneos y por una gran explanada abierta a la laguna, la cual reúne en sus costados cocinerías, salas de estar, baños, camarines y pequeñas tiendas. Estos pasillos laterales principales continúan por sobre el agua de la laguna, funcionando como muelles de acceso. Posteriormente para generar una cubierta sobre la explanada que resguarde estas actividades, se diseña el Arena, un volumen con estructura de acero, cerrado con paneles termoacústicos, con algunos miradores y suspendido en un nivel superior, que visualmente refleje que algo importante ocurre en su interior, proyectándose como un símbolo de la actividad social y cultural de la región”.

El proyecto contempla alrededor de 6.000 metros cuadrados construidos y el Arena tendría una capacidad para 1.800 personas aproximadamente. Cordero reconoció que “si bien puede parecer un proyecto caro en primera instancia, sin duda alguna es un buen ejercicio para comenzar a entregar espacios públicos completos y de calidad a los ciudadanos. La recreación y el espacio público son uno de los factores más importantes en la habitabilidad de una ciudad y en el caso de Punta Arenas, un proyecto de este tipo podría elevar de manera considerable la calidad de vida de sus habitantes”.

Para que esto no quede solamente como un proyecto de título, Fabián Cordero espera visitar pronto la región para mostrar su propuesta, analizarla y discutirla, esperando que exista apertura de parte de las autoridades, porque “la voluntad política es muy importante para que la ciudad funcione, hay que priorizar siempre la calidad de vida por sobre la burocracia o reglamentos que puedan bloquear innecesariamente este tipo de proyectos pensado para todos”, manifestó.

Finalmente, Fabián Cordero concluyó recalcando que “la idea es que la arquitectura no se quede sólo en lo constructivo de un edificio porque así no funciona la esencia de la disciplina; la finalidad de un proyecto, es mucho más amplia que sólo idear lo que se construye físicamente. Hay que pensar en cómo ese edificio impactará en una comunidad, en el espacio público, cómo se relaciona con el contexto natural, social, cultural y urbano y cómo se mantiene en el tiempo. En este caso, el proyecto no significaría sólo tener un Arena para grandes eventos, sino que significaría un punto de encuentro importante en la ciudad dedicado al esparcimiento y recreación familiar para cualquier habitante, sería la forma en la cual el Parque María Behety podría consolidarse finalmente como un importante parque urbano, al nivel de importantes parques del hemisferio norte del planeta con el mismo clima, con equipamiento consistente y adecuado para permanecer en él; significaría un refugio complementario a las actividades que se realizan en este lugar, en toda época y que para fechas importantes se convoca a la comunidad a disfrutar de eventos en este gran Arena suspendido junto a la laguna y con vistas a la ciudad y al estrecho de Magallanes. Podría ser un hito urbano importante, símbolo de la reunión y recreación familiar en el fin del mundo”, finalizó Fabián Cordero.