María Jimena Pereira cantará sus éxitos en Lucky 7

Mañana desde las 23 horas

Un esperado reencuentro con el público magallánico tendrá mañana, la animadora y actriz María Jimena Pereira, quien regresa a cantar al sur de Chile después de casi un año, recibiendo siempre el calor del público de Punta Arenas que reconoce la innegable calidad interpretativa de la artista. Pasadas las 23 horas subirá al escenario del Restobar Lucky 7 para cantar temas como “Dame tu amor”, el single de su último disco que contiene mucho de pop casi electrónico. “Es un disco muy moderno que cuenta además con estilos de música urbana. Estoy muy motivada con esta producción”, acotó quien fuera la primera ganadora del programa “Rojo, Fama Contra Fama”, de TVN.

Consultada por su actual momento, Pereira señaló que continúa conduciendo el programa “Conectados”, que transmite Televisión Nacional a través de su señal internacional TV Chile. “Llevo casi una década en esa labor, que me encanta, porque puedo transmitir mucho a los chilenos que se encuentran repartidos por el mundo. Acercarles Chile a través de la pantalla”, acotó la nacida en La plata, Argentina, pero nacionalizada chilena

Junto con su nuevo single, María Jimena cantará las canciones de siempre. Entre otros títulos “Cállate, ya no me mientras”; “Si me vas a abandonar”; “Te quiero” y “El precio que tiene el amor”, entre muchos otros. “El show tiene una hora de duración, pero ese tiempo dependerá de lo que pida el público. Estoy muy feliz de retornar al sur, uno de los lugares más hermosos del país”, sentenció.