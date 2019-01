Mariachi Emperador y Ballet Folclórico de Michoacán cantaron en la Plaza de Armas para invitar a su gran concierto

La unión cultural entre Chile y México es de larga data. Las películas, teleseries, programas de música, fiestas tradicionales, dan cuenta de esta cercanía que supera la enorme distancia entre ambos países. Por años, sobre todo la gente de la tercera edad, disfrutó de los corridos y rancheras en la radio, o más cercano en el tiempo, María José Quintanilla se convirtió en superventas con sus canciones que rendían homenaje al país del norte.

Una muestra de lo que disfruta la gente, especialmente en Magallanes con esta música, lo pudo comprobar el pasado fin de semana el Mariachi Emperador, quien acompañado del Ballet Folclórico de Michoacán, se presentó en el Festival de la Esquila. Invitados por el escritor Mario Isidro Moreno, encantaron con sus canciones, bailes, trajes y hasta con una muestra de artesanía.

Toda esa cultura podrá verse este viernes, en el gimnasio de la Asociación 18 de Septiembre, donde a las 21 horas, se presentará el mariachi con sus músicos y este ballet, que ayer cerca del mediodía deleitaron a transeúntes y turistas, en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero. Allí, además de besar la “pata del indio” con la esperanza de volver, interpretaron un par de temas (una de ellas a pedido) y extendieron una invitación a la comunidad magallánica para disfrutar de su música. Incluso aseguraron estar disponibles para serenatas.

Antonio Silva Farfán es el Mariachi Emperador y expresó que “para nosotros es un gusto poder regresar a Chile, habíamos venido pero no hasta estos lugares tan lejos. Pero nos han recibido con mucho cariño”. Eso sí, reconoció que en un principio no iban a tener mayor recepción. “Le comentaba a la gente que organiza que estaba preocupado porque las ventas estaban muy bajas, y no sé, a lo mejor no les gusta nuestra música, pero ahora me he sentido mucho mejor, porque la gente que me he encontrado me dice que se va a llenar y es lo que queremos, y que puedan disfrutar de nuestras tradiciones, escuchar nuestro folclore, algo de nuestra música tradicional”.

Algo de ese interés pudo notar en el Festival de la Esquila. “Maravilloso, la gente impresionante. Estuvimos dos días, el primer día la medialuna estaba semivacía, empezamos a tocar y por arte de magia, se llenó. Y el domingo, desde que llegamos, estaba al tope el lugar. Nos aplaudieron mucho, nos quieren más que en México” concluyó entre risas.

Junto a ellos viene el Ballet Folclórico de Michoacán, dirigido por Luis Antonio Sánchez Campos, que tomó por sorpresa el hecho de que “mucha gente disfruta la música mexicana, los bailes y la vestimenta. Nos habían comentado que a los magallánicos les gusta mucho la música mexicana, la ranchera, pero nunca creímos que fueran de escucharlas en su vida cotidiana, entonces fue una grata sorpresa para nosotros”. Lo que sí sabía era esta tradición de gustos que unen a chilenos con mexicanos. “Tienen muchos referentes de nosotros a través de las películas de Pedro Infante, Cantinflas, Jorge Negrete, el Chavo del Ocho, es otro gran referente, las telenovelas; de hecho nos preguntaban si a diario nos vestíamos así y les decíamos que no, lamentablemente ya sólo es para presentaciones, pero sí cuidamos nuestras tradiciones”.

Quizás la música de mariachi sea conocida masivamente, pero el baile que presentará este ballet tiene sus propias particularidades: “El repertorio que hemos traído es ‘La danza de los viejitos’, que es una danza representativa del estado de Michoacán, sones veracruzanos, bailes de la Revolución Mexicana, algo más ranchero y la famosa Adelita viene dentro de ese repertorio, y por supuesto, sones de Jalisco, el son de la negra y el jarabe tapatío, nuestro baile nacional”, adelantó el director del ballet. Eso sin contar la vestimenta, que en el caso de Luis Antonio Sánchez, consiste en un traje de manta bordado, un sarape le dicen ustedes pero para nosotros es un gabán, una faja, sombrero con listones y la máscara que representa al viejito, y su bastón. Las mujeres portan el vestido tradicional de sones de Jalisco de listones (blanco), y otra tiene un traje para bailar jarabe tapatío, que es el traje de china poblana”.

¿Al Festival en la Patagonia?

La presencia del Mariachi Emperador y del Ballet Folclórico de Michoacán fue una gestión que inició Mario Isidro Moreno, quien explicó que la idea “se dio a raíz del contacto que pudimos realizar junto con la maestra Gloria González, que participa del ballet y que tenía contactos con el mariachi. Por encargo del alcalde de Laguna Blanca, Ricardo Ritter, hice la gestión para ver la posibilidad de traer esta delegación cultural. El pidió tres cosas: mariachi, bailarines del ballet, pero además una muestra artesanal. Afortunadamente, logramos concretar las tres”.

Mario Isidro Moreno adelantó que, en su presentación del viernes, además del mariachi y el ballet, se presentarán los músicos locales “Charro” Neún, Kariens Ule, Ramón “Moncho” Muñoz y Susana Triviño. El sábado estarán actuando en Cerro Castillo, y además tendrán encuentros con músicos regionales folclóricos y visitarán el Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico.

Pero esta visita podría tener una segunda parte, más masiva, como puede ser el Festival Folclórico en la Patagonia. Al respecto, Mario Isidro Moreno calculó que “en abril viajaré a Morelia para realizar una serie de actividades culturales, tanto en el establecimiento educacional que dirige, y tanto el público como el mariachi y el ballet, están muy felices como para que se pueda realizar una segunda visita, ojalá para el Festival Folclórico en la Patagonia, que sería un espectáculo maravilloso para el público magallánico”, finalizó.