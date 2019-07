Marisel Retamal fue coronada como Miss Universo Patagonia

En la ceremonia realizada anoche en los salones del Hotel Casino Dreams, se premió además a Lorna Chanel como Miss Extranjera.

Mientras la atención general estaba puesta en el partido de Chile contra Perú por la Copa América, en los salones del Hotel Casino Dreams reinaba el glamour. El nerviosismo era otro en la final del Miss Universo Patagonia, que designaba a la representante de Magallanes para el concurso Miss Chile, clasificatorio a Miss Universo. Por eso, hubo mucha tensión durante la extensa jornada, que tuvo a las finalistas cumpliendo sus últimas pruebas.

El jurado, conformado por Claudio Mansilla, Heri Levi, Paola Mattioni, Eugenia Lemos y Paula Vallejo, anotaba cada detalle de las aspirantes a la corona.

Antes de nombrar a la reina, se entregó el premio a Miss Extranjera, que recayó en la dominicana Lorna Chanel. “Encuentro súper bien que se haya dado un espacio para chicas extranjeras, porque aquí somos muchas que nos gusta todo este tema del modelaje y si no hay un título para alguna, ninguna participa, entonces esto nos motiva”, comentó Lorna Chanel, que lleva tres años viviendo en Magallanes y espera en el futuro, nacionalizarse chilena.

Tras ello, llegó el momento más esperado por los presentes: la coronación, a la que llegaron cuatro finalistas. El cuarto puesto fue para Bárbara Pérez y el tercero, quedó en manos de Alexandra Martínez. Quedaban dos: y fue Marisel Retamal, la que se quedó con el premio mayor, superando por la decisión del jurado a la otra finalista, Daniela Fica.

Además de la corona, Marisel Retamal obtuvo una joya de Paula Vallejo, maquillaje Mac y Coco Spa, un tratamiento completo para su preparación.

“No estaba muy segura de participar, pero las herramientas que me entregaron me permitieron ser más segura conmigo misma, sacar más personalidad, que era lo que más me costaba, pero estoy muy sorprendida, feliz y agradecida. Ahora hay que prepararse mucho, es una competencia más grande”, comentó Retamal, que es estilista y además trabaja en pub Bruna.

La nueva Miss Universo Patagonia se presentó por primera vez a un concurso de belleza, y en ese sentido, lamentó que este año no se eligiera a la soberana para el Carnaval de Invierno. “Igual fome, yo quería participar, pero se dio esto, que es mucho más grande”, finalizó Retamal, que el 1 de septiembre representará a la región en el concurso Miss Chile, que se realizará en Punta Arenas.