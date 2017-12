Más de 300 patagones se reunieron esta semana en tocata del grupo regional Camino de Tierra

David Fernández

El año pasado el grupo regional Camino de Tierra entregó a la comunidad un concierto gratuito que tuvo lugar en la Costanera del Estrecho. En aquella oportunidad cerca de 300 personas asistieron al evento, donde no sólo los fanáticos magallánicos participaron, sino también turistas y extranjeros que recorren la región por diversas razones. La jornada fue un rotundo éxito.

El jueves de esta semana los músicos repitieron la hazaña frente a un número similar de espectadores, nuevamente las condiciones climáticas acompañaron la jornada a pesar de la intensa lluvia caída horas antes. De igual forma los turistas y extranjeros participaron en la actividad al notar todo el movimiento que generaban los fanáticos.

Comportándose como unos verdaderos patagones sin ley, el ambiente vivido en la jornada fue digna del rock and roll. Camino de Tierra interpretó sus mejores canciones y además dieron a conocer material musical nuevo, el cual buscan plasmar en un disco que pretenden lanzar en marzo de 2018. Composiciones como “Patagón sin Ley”, “Queremos Escándalo” y “Sur”, demostró a los presentes que en tierras australes se hace rock patagónico y el público respondió cantando, saltando y haciendo moshs (danza donde los participantes chocan unos con otros).

A pesar de que la jornada “rockanrolera” fue intensa en emociones, sonido y movimientos, de igual forma asistieron familias completas, las cuales también disfrutaron de la música. Padres, madres, tíos, hijos y sobrinos se movieron sin preocupación, al ritmo del rock patagónico.

La razón por la cual Camino de Tierra realizó esta tocata fue para dar la bienvenida al año 2018. Cabe señalar que en el lugar no se registró basura en el piso, ni en el estrecho de Magallanes, más bien gran parte de lo consumido llegó a los basureros correspondientes.

Con esto el grupo compuesto por Alan Vidal, Rodrigo Barría, Alvaro Bórquez, Derek Biskupovic y César Ulloa cierra un 2017 que estuvo enfocado en la producción de nuevos trabajos y gestiones para proyectarse a nivel nacional. Es por esto mismo que la presentación fue parte de una gira de verano que la agrupación está realizando. El sábado 2 de diciembre estuvieron en Río Grande, Argentina, y este sábado 30 se presentarán en Río Gallegos.

El mini tour continuará el jueves 11 de enero en el Bar de René, en Santiago; al día siguiente estarán en la Montaña de Teno, en la Región del Maule, para participar en el Festival de Música Independiente Woodstaco. Para el sábado 13 se dirigirán a Concepción; el viernes 2 de febrero volverán a Santiago y los días 3 y 4 del mismo mes será el turno de Valparaíso. La última fecha tendrá un broche de oro, ya que el grupo estará en el escenario del Rockódromo representando a Magallanes, después de haber ganado la convocatoria local del programa Escuelas de Rock y Música Popular 2017 del Consejo Regional de la Cultura y las Artes.

Sobre el grupo

Camino De Tierra se formó en el 2003, su primer disco llevó el mismo nombre. En el año 2007 realizan su primera gira por las siguientes ciudades, Santiago, Puerto Montt y Temuco, compartiendo escenario con destacadas bandas como Machuca, Hielo Negro, Fiskales Ad-HoK, Devil Presley, Cóndor, Rey Sombra y No es lo mismo. Su segundo disco aparece el 2008 bajo el nombre “Aplastando Distancias”, ese mismo año fueron invitados a tocar en la Cumbre del Rock Chileno Independiente llamada “De Coolto Fest”, realizada en el gimnasio Víctor Jara.

En abril de 2015, lanzan finalmente su tercer disco “Pueblo Maldito”, cuyo lanzamiento contó con un video promocional del primer single “Patagón sin ley” realizado por Hotratas Producciones. Este último trabajo de estudio es el que más éxito ha tenido por el momento.