Más mil trabajos participaron en concurso “Jóvenes Talentos de Magallanes” de Fundación Teraike

Más de 130 trabajos literarios, 900 ilustraciones y 15 ganadores tuvo el concurso “Jóvenes Talentos de Magallanes, cuentos de nuestra región”, organizado por la Fundación Teraike. El certamen se realizó en dos etapas: la primera estuvo enfocada en encontrar los mejores escritos y en la segunda se seleccionaron las más sobresalientes ilustraciones, creadas a partir de los cuentos ganadores.

Historias, personajes y aspectos propios de Magallanes fueron las temáticas centrales en las cuales basaron sus creaciones los participantes.

Ayer en el Museo Regional de Magallanes, se llevó a cabo la premiación de este certamen, reconociendo el esfuerzo de los participantes en los distintos niveles competitivos. En el concurso de escritura, en la categoría 5º a 8º Básico, los tres primeros lugares fueron para Katalina García, Rocío Toledo y Constanza Palma; en Educación Media, los ganadores fueron Juan Carlos Alvarado, Diego Aliaga y Matías Munzenmayer.

En lo que respecta al espacio competitivo de ilustraciones, en la categoría de 1º a 4º Básico, Alexandra Vera, María José Larrea y Maximiliano Aromado se quedaron con el primer, segundo y tercer lugar respectivamente; en 5º a 8º Básico, los tres primeros puestos fueron para Constanza Mora, Paula Ojeda y Sofía Balcázar; en Enseñanza Media, primero quedó Pablo Núñez, seguido por Fernanda Segovia y Valeska Sepúlveda.

“No me lo esperaba mucho, estaba un poco estresado esa semana, pero todo salió bien. Me llamaron y me dijeron que había ganado, casi no lo creí”, comentó Pablo Núñez, quien se adjudicó el primer lugar en la categoría Enseñanza Media, en el concurso de ilustración. El joven se inspiró en un cuento que relataba el anhelo de un puma por ser libre y sus esfuerzos por vivir como él lo deseaba.

Respecto al certamen, la presidenta del directorio de Fundación Teraike, María Teresa Matetic, manifestó estar muy contenta con la convocatoria y recalcó que este año realizaron esfuerzos adicionales, para así lograr la participación de la mayor cantidad de estudiantes posibles. “Queremos continuar con esta tendencia de combinar la escritura con la ilustración, ya que hace que dos tipos de talentosos jóvenes, se unan en un solo lugar y conozcan el trabajo del otro. Eso es algo muy bonito y queremos seguir repitiéndolo”, señaló Matetic, agregando que los interesados deberán estar atentos en los meses de marzo y abril, ya que tradicionalmente en esa fecha se lleva a cabo el lanzamiento del certamen.

Libro

La ceremonia de premiación también fue la oportunidad para hacer el lanzamiento del libro “Cuentos de nuestra región”, el cual alberga todos los cuentos e ilustraciones de los finalistas. En total hay 800 reproducciones del texto, ayer los jóvenes recibieron la suya, pero Fundación Teraike repartirá el resto entre todos los establecimientos educacionales de la región.

Para el logro de este proceso, la Fundación Teraike cuenta con el apoyo de empresas y organismos públicos, entre los que destacan la Armada de Chile, a través de la Tercera Zona Naval, quienes pondrán a disposición de los ganadores y sus familias una navegación por el Estrecho de Magallanes; y Parque del estrecho, que recibirá al mismo grupo para mostrarle el patrimonio cultural e histórico que alberga este lugar. Además, son colaboradores del concurso Cono Sur, Aerolíneas Dap, Hotel Rey Don Felipe, Prodalam, el Ministerio de Educación, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, el Museo Regional de Magallanes y La Prensa Austral, la cual fue encargada de imprimir los textos.