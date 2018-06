“Me gustaría que mi obra sea un recordatorio de que habitamos en una zona rica en patrimonio”

La ilustradora magallánica Sofía Morales Miranda, de 23 años, fue la encargada de dar vida a un inédito mapa ilustrado donde retrató aquellos elementos que los habitantes de cada localidad eligieran. Así su trabajo fue destacado a nivel nacional y se sumó al de otros artistas de regiones para dar vida a una exposición de fotografías, obras ilustradas, pantallas interactivas, testimonios y videos. La muestra se denomina “Conoce Chile en sus 16 regiones”, y fue inaugurada por Imagen de Chile, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en Santiago. La exposición se trasladará además a Concepción y La Serena.

La ex alumna del Colegio Británico de Punta Arenas comentó que “muchas veces, miramos sin observar y vivimos sin ser tan conscientes de lo que nos rodea. Es por eso que me gustaría que mi obra sea un cable a tierra, un recordatorio de que habitamos en una zona rica en patrimonio, en naturaleza, en calidad de vida. Me gustaría que, la gente al ver el mapa recuerde lo que ha disfrutado, que se incentive a conocer lo que aún no conoce y que quienes visiten la región entiendan que Magallanes es un mundo en miniatura. Me encantaría que mi mapa despierte la curiosidad por sobre todo en los niños: ellos serán quienes traspasen nuestro orgullo regional”.

La ilustradora magallánica, que estudia Arquitectura y Arte en la Universidad Católica, explicó que la mayor parte del trabajo se realizó desde fines de diciembre hasta febrero pasado. Se trató de un trabajo que incluyó una campaña digital en base a los hallazgos obtenidos, que convocó a más de 18 mil ciudadanos a votar por los íconos que diferencian y enorgullecen a cada rincón de Chile y que finalmente fueron incluidos en el mapa. Parte de este proceso de creación fue captado en un video que se suma a las exposiciones realizadas.

La exposición corresponde a la tercera y última fase del proyecto “Chile que te Quiero”. La creadora regional destacó que esta iniciativa es muy atractiva, porque “busca generar un todo nacional a través de personas que ‘quieren’ mucho a su región, por tanto, la motivación de cada uno de nosotros es más cercana en el momento de crear y diseñar. Personalmente me pareció interesante porque significaba un desafío diferente”.

Señaló que el arte ha sido parte de su vida desde que tiene recuerdos. “Afortunadamente crecí en una familia que siempre me potenció las actividades artísticas y que gracias a ello me motivó a estudiar carreras relacionadas: Arquitectura y Arte. Por un lado, Arquitectura me ha entregado herramientas y la cercanía y admiración que siento por los mapas y planos y, por otro, Arte me ha permitido fluir con más libertad y de una forma más experimental. Siento que mientras más avanzo en mis estudios, más curiosidad y ganas de ir probando en áreas afines despiertan”.