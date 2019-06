“Me voy tranquilo y feliz, con el deber cumplido, dejando a esta asociación en lo más alto”

Como un respaldo importante a la labor que llevan desarrollando en los últimos 12 años, tomó Lorenzo Marusic la presencia del Presidente Sebastián Piñera y de la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, en la cena de aniversario de la Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión de señal abierta de Chile, Arcatel. Una ceremonia en la que el empresario magallánico se despidió de la presidencia de este organismo, que lució desde los inicios de esta plataforma, que actualmente reúne a 21 canales de todo el país.

Una despedida con sabor agradable, puesto que Marusic inició el camino de esta asociación, buscando vincular a los canales regionales de todo el país, que siempre tienen que luchar contra los gigantes medios nacionales, con una desi-gualdad de recursos, publicidad, mediciones e infraestructura que los distancia. Por eso, Marusic en su discurso destacó mucho el concepto de asociatividad, que permitió unir las fuerzas de las regiones para poder establecer a Arcatel a nivel país, y ahora, ya con esta labor cumplida, decidió no presentarse a la reelección “porque creo que debe haber nuevos liderazgos; vienen procesos largos, con la televisión digital llegar a otras plataformas, como la transmisión streaming, web, video de demanda y se necesitan otros conocimientos de gente más especializada y que una nueva generación se haga cargo del camino de la Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile”, justificó su decisión Lorenzo Marusic.

Para el empresario, una muestra patente de esta consolidación de Arcatel la representó la presencia del Presidente Piñera y de la ministra Cecilia Pérez en la cena de aniversario del conglomerado de canales regionales.

Principales hitos

Al hacer un repaso de los éxitos de esta labor, Marusic primero recuerda que “los inicios fueron muy complejos porque no existía la televisión digital, que partió en la década del 90, pero a medida que pasaron los años, hemos ido tomando importancia y hoy somos un gremio reconocido a todo nivel. Partimos con una expectativa baja, pero lo primero fue darnos cuenta que sin la asociatividad, no íbamos a hacer nada, que las puertas se cerraban cuando éramos un canal. Cuando fuimos veinte canales, lógicamente se nos abrieron las puertas y más cuando eran canales de distintas zonas del país. Se fueron dando los caminos y a través del tiempo fuimos haciendo conquistas, creo que vamos de la mano con el proceso de descentralización que tienen todos los gremios en todos los ámbitos”, resaltó.

Asimismo, Marusic indicó que otra de las conquistas fue el aumento de la publicidad obligatoria hacia los medios regionales. “El año 2000 no había ninguna obligatoriedad, el 2010, con el 20% y ahí subimos al 25% y ahora estamos en el 40%. Anoche (martes) en mi discurso, le pedí al Presidente que los medios regionales deben llegar hasta el 50%, porque somos alrededor de 11 millones de habitantes en la región, esas son demandas que se van cumpliendo pero que hay que trabajarlas”.

Una solicitud que el Presidente Piñera consideró justa, destacó Marusic, “y el otro tema que también consideró fue la posibilidad de que ahora la televisión, especialmente la local, pueda acceder a publicidad política pagada, demanda que tenemos hace mucho tiempo. Si bien es cierto tenemos una inversión pública fuerte, la privada siempre deja que desear, se buscan otras plataformas, entonces tenemos que buscar otro tipo de entradas, pero también como justicia, porque queremos tener la misma igualdad que los otros medios de comunicación”, manifestó Lorenzo Marusic.

Otro tema que puso sobre el tapete, tiene relación con los diferentes criterios a la hora de evaluar a las audiencias, ejemplificando en la reciente medición del Consejo Nacional de Televisión, en la que “salió que los canales nacionales destinan alrededor del 1% de sus contenidos al mundo infantil y resulta que la realidad de la televisión regional es completamente diferente, porque nosotros llegamos al 15% diario con contenido para el mundo infantil, entonces la encuesta que hizo en CNTV no es fidedigna. Lo que pedimos es que nos permitan, nos hagan los subsidios, por una parte, para que podamos tener recursos para hacer este tipo de mediciones, y no solamente la televisión, la radio lo hace exactamente igual, se miden las radios de Santiago, no las de regiones. Entonces, cuando vamos a una agencia de publicidad, no tenemos métrica, medición, no podemos decir ‘nos ven tantas personas’ como que uno siente que las agencias hacen un favor al poner publicidad”, explicó Marusic respecto de las dificultades que debieron afrontar.

En ese sentido, añadió que “a nivel nacional, las campañas publicitarias se están enfocando mucho a la parte digital, porque ahí ven a diario cuántas reacciones tuvieron, y hay un grupo de gente de 40, 35 y menores, que usan tradicionalmente, estos medios. Hay un público de los mayores que usa los medios tradicionales, entonces el mundo privado ha ido privilegiando el medio digital, dejando de lado a los tradicionales. Y eso nos ha costado”, reconoció.

Pese a ello, expresa finalmente, que se va muy satisfecho con los logros alcanzados, y que ahora estará como consejero y asesor de la nueva presidencia de Arcatel, que será encabezada por Marcelo Mendizábal, de Antofagasta Televisión.

“Viajaba semana por medio en Santiago, en la oficina que tenemos y me producía un desgaste y abandono de mis actividades. Esto me va a permitir retomar mis producciones en Punta Arenas y dedicarme a mis diferentes actividades, con más tranquilidad, dedicarle mi vida a mi familia, mis amigos y a descansar, no tener una vida en los aviones. Me voy tranquilo y feliz, con el deber cumplido, dejando a esta asociación en lo más alto, que se reflejó con la presencia del Presidente y la ministra en la cena de anoche, eso refleja lo que es actualmente Arcatel”, finalizó Lorenzo Marusic.