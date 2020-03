Mega condenó agresión sexual que sufrió notero durante despacho en Estación Central

La mañana de este jueves quedó en evidencia la agresión sexual que sufrió el periodista Simón Oliveros, de parte de una mujer, durante un despacho en el matinal “Mucho Gusto”, de Mega. El comunicador se mostró ofuscado y angustiado en cámara.

El reportero trató de hablar con una mujer que le gritó “la tele miente” y se retiró. Posteriormente, mientras hablaba con otra vecina sobre los saqueos y la violencia callejera de estos días se produjo el acoso sexual contra el profesional en plena transmisión del matinal de Mega.

“La señora acaba de pasar por detrás mío y me acaba de meter el dedo en el poto. Dos veces. Tengo una rabia tremenda en este momento. Voy a contar hasta siete porque lo que acaba de pasar no puede pasar en Chile”, dijo Oliveros.

“Esto no puede pasar en Chile. Es totalmente indigno lo que me acaba de pasar a mí. No tengo porqué aguantar. Es una persona a la que le dimos el espacio para hablar”, agregó el reportero.

Debido a este hecho, desde el canal antes mencionado realizaron una declaración pública, en la cual condenaron el hecho e insistieron en que seguirán realizando el reporteo en la calle.

“Red televisiva Megavisión desea condenar públicamente los hechos de agresión de carácter sexual que fueron registrados en cámara la mañana del día de hoy”, indicaron.

“El periodista Simón Oliveros, notero del matinal ‘Mucho gusto’, realizaba su trabajo en terreno, atendiendo un llamado de los vecinos y locatarios de Estación Central, cuando una mujer lo atacó por la espalda”, relataron.

“Como medio de comunicación esta situación nos parece inaceptable, repudiamos la violencia en cualquiera de sus formas, más cuando a la persona agresora se le dio la posibilidad de hablar al aire y manifestar su punto de vista”, agregaron.

“Nuestra solidaridad absoluta con Simón, quien realiza una importante labor de servicio a la comunidad todos los días del año”, concluyeron.

Cabe señalar que la comuna de Estación Central ha sido una de las más afectadas por los incidentes entre encapuchados y Carabineros durante marzo, a lo que se han sumado saqueos a locales comerciales.