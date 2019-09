Miradoc estrena en Punta Arenas el premiado documental “Lemebel”

– La obra recibió el Teddy Award al Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine de Berlín Berlinale 2019.

El aclamado documental dirigido por Joanna Reposi y producido por Paula Sáenz- Laguna (Solita Producciones), se estrena el miércoles 11 de septiembre, a las 20 horas en Cine Estrella de Punta Arenas, como parte del ciclo Miradoc. Las entradas tienen un valor de 2 mil pesos y ya se encuentran a la venta en la boletería del cine.

El filme, elogiado con las mejores críticas, retrata de manera íntima parte de la vida de quien fuera uno de los primeros activistas en exigir igualdad de derechos para las disidencias sexuales en Chile. La directora registró durante ocho años al artista y lo acompañó en su faceta de performático hasta días antes de su muerte, en enero de 2015.

“Esta película parte por la admiración que siento hacia Pedro, registrarlo no fue fácil, porque de repente le venían sus demonios y no quería seguir haciendo la película, pasábamos a veces un año distanciados y luego retomábamos”, cuenta Joanna, quien elaboró esta pieza de manera intuitiva y con mucho cariño hacia su amigo. “Cuando me acerco a Pedro lo hago porque creo que es un hombre potente, poderoso, inteligente, divertido, lleno de contrastes, muy político y ácido en su crítica de cómo veía a Chile y su sociedad. Muy crítico y consecuente”, añade.

Joanna Reposi cuenta “yo trabajaba como realizadora en ‘El show de los libros’ (TVN), y a comienzos del año 2000 quisimos hacer un capítulo sobre ‘Literatura y homosexualidad’. Lemebel ya era un referente consolidado, pero me costó un mundo que aceptara, porque Pedro no quería nada con la televisión, y yo consideraba que era muy necesario que él estuviera en ese capítulo. Lo esperé fuera de la radio donde trabajaba, le expliqué y aceptó”.

La primera vez que Joanna entrevistó a Pedro bastó para “enganchar”. “Le dije que quería mostrar ‘Manifiesto’ -su obra más emblemática- en el programa. Esa tarde lo fotografié, él llevó sus boas, sus ropas, se maquilló. Al día siguiente de la exhibición del capítulo me llamó y me dijo ‘Jovi, me encantó’, y desde entonces fuimos amigos”, dice.

El año 2008 surgió la idea de hacer la película y ese mismo año partió el registro. El documental no es una biografía ya que Reposi no habla de fechas ni se hace cargo de todos los temas que envuelven la vida de Lemebel, sólo los que a ella le parecían importantes, menos conocidos, y que tienen que ver con su obra visual, con la performance, que parte mucho antes de la formación de Las Yeguas del Apocalipsis y termina pocos días antes de su muerte. “Desde ahí recojo la historia de Pedro, desde esa conversación íntima de los dos, donde existe esta complicidad y cercanía, de hablar mientras tomábamos un café o una cerveza, la película transita en esa lógica” -explica- él abre su corazón, sus archivos, su vida, presenta el personaje desde la performance y la literatura”.

El estreno mundial de la película fue en febrero de este año en el Festival Internacional de Cine de Berlín Berlinale, donde ganó el Teddy Award en la categoría Mejor Documental. Para la producción fue un sueño cumplido porque desde siempre apostaron ser parte de la instancia, la cual es reconocida por su público y por la curatoría vanguardista de sus puestas en escena. Si bien Lemebel no era una figura conocida en Europa, Berlinale puso en órbita la película. Para Joanna, que el mundo haya descubierto a Pedro es alucinante, durante un festival en Grecia una señora le dijo: “ésta es una real tragedia griega”.

Sobre el encuentro del documental con los chilenos, la directora espera que sea auspicioso. “Aunque no me hago cargo de saldar la deuda de nadie, lo que me gusta de esta película es que le ha dado a Pedro el reconocimiento internacional que se merece, nuevas audiencias lo han conocido. Pedro siempre será el multifacético que vino del margen, que fue capaz de salir de ahí y de ser creador: único e inclasificable”.

Además del reconocimiento en Berlín, “Lemebel” ha sido distinguido con First Cut Award, Festival Internacional de Documentales de Santiago, 2017; Premio del Público Alphapanda, Docs in Progress, Visions Du Réel, 2017; y Premio Sonamos, Work in Progress, Conecta 2017

La obra tiene una duración de 96 minutos y está calificada para mayores de 14 años.