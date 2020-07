Modalidad online permitió darle continuidad a los talleres del Centro Cultural

Cerca de 300 alumnos participaron en los 16 talleres online del Centro Cultural de Punta Arenas realizados durante el primer semestre de este año.

Estos encuentros artísticos fueron organizados por la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Punta Arenas.

Elena Blackwood, directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Punta Arenas, destacó la realización de los talleres, en especial en el contexto de un “periodo complejo producto de la pandemia, y es importante que desde el municipio podamos entregar alternativas para que los vecinos puedan realizar actividades distintas y que les permitan desarrollar su creatividad”.

Si bien los talleres se realizan de manera presencial, esta vez la emergencia sanitaria obligó a replantear la estrategia y todos los talleres se llevaron a cabo de manera online.

Los alumnos de los distintos talleres valoraron la instancia, que les permitió adquirir nuevos conocimientos y fomentar su creatividad.

“Muy agradecida de todo lo que han hecho, fue una hermosa entretención en este tiempo que está tan complicado”, afirmó María Santana, quien desde Agua Fresca participó del curso de Mosaico a través de Internet.

Daniela Carimán, participante del taller de Teatro Básico, indicó que “el taller fue muy entretenido, hemos conocido a varias personas, y las actividades han sido muy interactivas, sobre todo porque a pesar de estar en cuarentena hemos podido trabajar en grupo, inventar y crear varias cosas lindas. Así que a mí me gustaría que el taller se mantuviera para el próximo semestre, porque ha sido un gran aporte”.

Mayte Quintana, de 13 años de edad, estudiante del Colegio Cruz del Sur, quien participó del taller de Periodismo y Fotografía, valoró los conocimientos adquiridos. “El curso me ayudó mucho en mi personalidad y en la forma de poder vivir cada experiencia nueva de aquí en adelante, ya que yo desde un principio dije que me gustaba mucho la fotografía y desde el momento en que empecé a tomar todos los tips y consejos del profesor, cada vez que iba a un lugar nuevo hacía fotografías, y luego con el tiempo también me fui interesando mucho en el área de periodismo, para poder expresar mejor mis ideas”, señaló.

Dentro de las próximas semanas se darán a conocer los talleres disponibles para el segundo semestre, que también se realizarán de manera virtual.