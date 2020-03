Movistar Play dará acceso gratuito a 47 canales de TV Cable para sus clientes de planes móviles y fijos

Hasta el 31 de marzo

Debido al avance del Covid-19 Movistar Chile anunció un completo plan de cinco medidas que buscan acompañar y mantener siempre conectadas a las personas. Una de ellas es que los clientes Pospago móvil, Banda ancha y Telefonía fija tendrán acceso de manera gratuita a un total de 47 canales de TV Cable. Para verlos, solo es necesario activar una cuenta de Movistar Play Light sin costo, de manera simple y digital en esta web, y luego acceder al contenido mediante la APP Movistar Play o www.movistarplay.cl.

Originalmente, Movistar Play en su versión “Light” permite acceder a nueve canales, entre ellos seis nacionales. Sin embargo, con este beneficio las personas podrán sumar 38 nuevos canales en HD a su parrilla, sin costo adicional, de películas, series, noticias, cultura, entre otros.

En el listado de nuevos canales de TV paga resaltan, en los infantiles, Disney Channel, Disney Junior y Disney XD; Cartoon Network y Boomerang; Nick y Nick Junior; en tanto, los de noticias son Canal 24 Horas; CNN Chile, CNN en español y CNN internacional. En cuanto a cine y series, estarán disponibles FOX Channel y FOX Life; TNT y TNT Series; Space; Stingray; FX y FXM; Atreseries; TCM; Paramount Channel. Finalmente, en cultura, se podrá disfrutar de las señales de Nat Geo, Nat Geo Kids y Nat Geo Wild.

Recomendaciones para el fin de semana

Para los niños, estarán disponible Maratones especialmente para ellos, como el “Mega weekend en Fox Channel: “Hotel Transylvania 2” y “La vida secreta de las Mascotas” (mañana desde las 17 horas). “La era del hielo”; “La era del hielo 2”; “La era del hielo 3”; “La era del hielo 4”; “La Era del Hielo: Choque de Mundos” (el domingo desde las 12,15 horas).

En Nick habrá especial de Bob Esponja, mañana y el domingo, desde las 13 horas. En tanto, en Nick JR. se podrá ver Paw Patrol, mañana desde las 16,15 horas.

En cuanto al contenido de acción, el Mega Weekend, anuncia, en Fox Channel “Life: Vida Inteligente”, mañana a las 22 horas. Paramount Channel presentará “Transformers”, mañana a las 14,15 horas; “Tranformers: Dark of the Moon”; “Transformers: Age of Extintion” y “Transformers: Revenge of the Fallen” (el domingo desde las 9,55 horas.

En cuanto a películas gratuitas en VOD, MoviStar recomienda “Moana: Un Mar de Aventuras”, para los niños; la comedia romántica “Sólo amigos”; “El vuelo”, drama protagonizado por Denzel Washington, ganador de dos premios Oscar.

Respecto de series en VOD, estarán en pantalla “El embarcadero”, protagonizada por Alvaro Morte, “El profesor” de la Casa de Papel; la serie anime “Detective Conan”, y “Merlí Sapere Aude” (Spin Off de popular serie española).

Muchos de estos contenidos se podrán disfrutar de manera lineal (en vivo) pero también en formato VOD, gracias a las funcionalidades avanzadas de “Pausa en Vivo” (Detén tus programas cuando quieras); “Replay TV” (hasta 24 hora antes); o “Vuelve al Inicio” (Retrocede en vivo hasta el principio), que permiten ver la programación de la manera que los usuarios prefieran vía Movistar Play.

Por otro lado, aquellos clientes que tengan planes de TV Movistar o Movistar Play Full, podrán acceder sin costo a los siete canales de FOX Premium hasta el próximo 31 de marzo. Estos son los siguientes: FOX Premium Classics; FOX Premium Family; FOX Premium Movies; FOX Premium Cinema; FOX Premium Comedy; FOX Premium Series y FOX Premium Action.