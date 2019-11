MTV premia la trayectoria de Liam Gallagher y lo convierten en Rock Icon

Liam Gallagher, la voz de Oasis que inició su carrera en solitario en 2016, ha hecho historia en los premios MTV European Music Awards (Ema) con un galardón creado a su medida, Rock Icon, que recibirá en la gala que se celebrará en Sevilla este domingo 3 de noviembre y con la que la cadena estadounidense cerrará un ciclo de conciertos que retrasmitirá en directo a más de 180 países.

La cantante y compositora Ariana Grande (Florida, 26 años) está primera con siete nominaciones a los premios MTV, seguida de Shawn Mendes, Lil Nas X y Billie Eilish, con seis nominaciones cada uno, y de J Balvin, con cinco.

Los premios que la MTV concede en Europa se celebran en España por cuarta vez y Sevilla se convierte en capital de la música desde este jueves al domingo para acoger grandes conciertos en las que ya están trabajando 1.600 profesionales y que podrán ver unas 30.000 espectadores en directo y 500 millones de hogares en todo el mundo a través de las retransmisiones que realizará la cadena.

“Hemos creado un galardón especial para Liam Gallagher, que se concede este año por primera vez, y que premia toda su trayectoria”, ha apuntado Manuel Gil, director general de Viacom Iberia, empresa de la que forma parte MTV.

Gallagher, interpretará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla temas de su segundo disco en solitario, “Why Me? Why Not?”, pero también algunos de los grandes éxitos de Oasis, banda de rock alternativo que lideró junto a su hermano Noel y que marcó el ritmo de los ‘90. Aunque los organizadores aún guardan sorpresas para la gala, ha adelantado que actuarán también Becky G, Halsey, Mabel, AvaMax, Akon y Dua Lipa, además de Rosalía, nominada en cuatro de las categorías por su vídeo Con altura, realizado junto a J Balvin y con la colaboración de El Guincho.

En la gala del domingo de esta 26ª edición de lo MTV Ema, la gran fiesta de la música y la cultura pop, actuará también Niall Horan (ex miembro de la banda One Direction) que presentará “Nice to Meet Ya”, de su segundo trabajo en solitario y, según ha adelantado Manuel Gil, entre los famosos que entregarán algunos de los premios estarán los actores Paz Vega y Terry Crews, la cantante mexicana Sofía Reyes o la modelo Georgina Rodríguez. La cadena de televisión no ha confirmado la asistencia de la artista más nominada: Ariana Grande.

Antonio Muñoz, delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, manifestó que “en 2018 recibimos 3,5 millones de visitantes y para este año calculamos que esa cifra aumentará un 5%. Sevilla todavía permite un crecimiento turístico, la ciudad no está saturada como le ocurre a Venecia o Barcelona”, ha aclarado Antonio Muñoz.