Muere Karl Lagerfeld, el icónico diseñador de Chanel

El modisto alemán estuvo al frente de la maison francesa durante más de 36 años.

El diseñador alemán Karl Lagerfeld ha muerto este martes a los 85 años. El que fuera modisto de Chanel y Fendi ha fallecido en el Hospital Americano de París, después de haber sido ingresado de urgencia en la noche del lunes, según señala la revista francesa Paris Match. Karl Lagerfeld, uno de los modistas más reputados de la época moderna ha trabajado hasta su último aliento para sostener la firma francesa más famosa de la historia.

Los rumores sobre el estado de salud de Karl Lagerfeld se habían acrecentado en los últimos meses, sobre todo después de que en el último desfile de Alta Costura de Chanel el modisto no saliera a saludar como hacía habitualmente, un gesto que delegó en su mano derecha, Virginie Viard, de quien ya se habla como posible sucesora.

La casa Chanel ha confirmado este martes el fallecimiento del modista.

Lagerfeld pasó gran parte de su vida en la capital francesa, desde donde dirigió la casa de moda Chanel durante más de 36 años. La maison francesa, emblema parisino desde su creación, cuya fundadora Coco Chanel no supo anticipar el éxito de los pantalones vaqueros y las minifaldas, llamó a la puerta del modista para que reflotara la marca.

Lagerfeld aceptó y así fue como, de traje, con su larga cabellera recogida en una cola y escondiendo su mirada siempre bajo sus opacas gafas, rejuveneció la firma que fundó Coco Chanel en 1910. El diseñador versionó hasta la infinidad el traje falda de Chanel, una de las creaciones más famosas de la casa francesa, y año tras año presentaba nuevos diseños de tweed para modernizar este tejido.

“Cada temporada, me dicen que los diseños de Chanel parecen más jovenes. Un día nos convertiremos todos en bebés”, bromeó el mismo modista en declaraciones a The Associated Press.

El diseñador alemán estuvo siempre rodeado de polémica. Sus críticas declaraciones sobre la gente con sobrepeso y la política francesa le valieron el apodo de ‘el Kaiser de la moda’ en la industria.

Lagerfeld rechazó la política migratoria de Angela Merkel amanezando con renunciar a la nacionalidad alemana si continuaban con esa iniciativa y también dijo que las mujeres con curvas deben estar fuera de las pasarelas: “nadie quiere ver una mujer curvilínea”.

Sobre el acoso sexual en la industria de la moda, dijo que “si no quieres que te bajen los pantalones, ¡no te hagas modelo! Unete a un convento, siempre habrá lugar para ti”.