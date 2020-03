Muere la actriz Lucía Bosé a los 89 años

La italiana, madre de Miguel Bosé, participó en medio centenar de películas.

La actriz italiana Lucía Bosé murió este lunes 23 de marzo en Segovia como han confirmado al diario español El País fuentes cercanas a la familia. Tenía 89 años, que había cumplido el pasado mes de enero. Estaba delicada de salud y ha fallecido a causa de una neumonía, una enfermedad recurrente en ella y en algunos miembros de su familia.

Su primogénito, Miguel Bosé, también ha confirmado la noticia en sus redes sociales con una fotografía de su madre. “Queridos amigos … os comunico que mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios”, escribía el cantante en su perfil de Instagram.

La actriz llevaba tres días ingresada en un hospital de Segovia, puesto que vivía en Brieva, un pueblo de la provincia. Sus hijas Paola y Lucía se encuentran en Valencia. Miguel vive en México junto a dos de sus cuatro hijos.

Bosé saltó a la fama cuando ganó, en 1947 y con apenas 16 años, el concurso de Miss Italia. A partir de ahí, y apenas cinco años después, centró su carrera en la actuación, participando en medio centenar de películas de directores como Luis Buñuel -al que calificó en alguna ocasión como “un loco”-, Jean Cocteau o Federico Fellini. Entre otras, actuó en “Muerte de un ciclista” y “El satiricón”. Su carrera tuvo su máximo auge desde los años ‘50 hasta principios de los ‘90, aunque quiso participar en algún proyecto hasta bien entrada en la década de 2000.

La actriz italiana contrajo matrimonio el 1 de marzo de 1955 con el torero Luis Miguel Dominguín, lo que le dotó de una fama inmediata y enorme en toda España. Unos meses antes, saltándose las normas del estricto régimen franquista, se habían casado en Las Vegas (EE.UU.). “Mandé un telegrama a mi madre desde América: ‘Me he casado’ y ella me respondió: ‘Me he enterado por la prensa, ¿estás loca?”, contaba hace unos meses al diario italiano La Repubblica.

Con Dominguín, del que se separó en 1967, fue madre de tres hijos: Lucía Dominguín, Miguel Bosé y Paola Dominguín.