Muere Ric Ocasek, talento creativo y líder de The Cars

El new wave, el movimiento musical juvenil de los ‘70 que devolvió al pop su espíritu juguetón e independiente, siempre tuvo en The Cars a una de sus bandas más queridas. Símbolo de una época de efusividad artística, este singular grupo de Boston debe muy buena parte de su creatividad a Ric Ocasek, principal letrista, cantante y líder de una formación que nunca renunció a la radiofórmula.

Ocasek murió en su vivienda de Manhattan, Nueva York, según ha informado la policía. El músico fue hallado inconsciente en su departamento de la zona de Gramercy Park por su ex esposa, la ex modelo de origen checo Paulina Porizkova. Su cuerpo no presentaba signos de muerte violenta, según han informado medios estadounidenses.

The Cars se formaron en 1976, en plena efervescencia del punk y cuando la industria discográfica tradicional veía cómo sellos independientes y nuevas propuestas artísticas se abrían paso en el mercado. Una de ellas fue la que protagonizó esta banda que acuñó un pop dinámico, influido por los preceptos de Velvet Underground y, sobre todo, Roxy Music. Después de años probando distintas formaciones, Ocasek, que empezó a componer sus primeras canciones con 10 años, consiguió dar con el bajista Benjamin Orr. Ambos, que seguirían probando suerte en grupos de Nueva York y Cleveland, serían el motor de los futuros The Cars, al que sumarían dos antiguos miembros de Modern Lovers, el baterista Dave Robinson y el organista y saxofonista Greg Hawkes.

No fue hasta el quinto álbum cuando su éxito trascendió fronteras más allá de Estados Unidos. Publicado en 1984 y producido por Robert John Mutt Lange -responsable de trabajos de AC/DC y Def Leppard-, “Heartbeat City” era un escalón más alto en una carrera siempre ascendente. The Cars ya contaban con una gran reputación pero “Hearbeat City” les otorgó categoría de clásicos instantáneos

Antes de que llegaran los ‘90, The Cars dijeron adiós. Ric Ocasek, el líder de la banda, se dedicó a ser productor de éxito. Trabajó con muchas bandas, la mayoría estadounidenses, de todo tipo de estilos.