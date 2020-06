Mujeres unen sus voces en festival internacional para soltar el agua en Chile

Mañana desde las 18 horas de Magallanes

El Festival “Suelta el Agua” es un evento inédito que une a grandes mujeres de la música en favor de mejorar la calidad de vida de los chilenos en plena pandemia. Las argentinas Perotá Chingó, la mexicana Lila Downs, desde Colombia Li Saumet de Bomba Estéreo y Francisca Valenzuela, Pascuala Ilabaca, Javiera Parra, Mariel Mariel y Ana Tijoux, serán las protagonistas de esta iniciativa para solidarizar con la falta de agua de más de 350 mil chilenos.

El evento es organizado por la productora feminista La Matria, la organización ambientalista Greenpeace y su campaña www.sueltaelagua.cl y el medio digital Súbela www.subela.cl, con el objetivo dar a conocer la problemática del agua en Chile en pleno coronavirus a través de la participación de grandes voces femeninas de distintos lugares de Latinoamérica.

La vocera de Greenpeace, Soledad Acuña explica que “en Greenpeace estamos llevando una campaña para soltar el agua en Chile ¿Por qué? Porque en una pandemia como la que estamos viviendo el agua salva vidas. El agua hace la diferencia entre salud y enfermedad y en este momento en nuestro país hay cerca de 350 mil personas que viven sin agua en pleno coronavirus y están sin poder lavarse las manos. Como sabemos, lavarse las manos es la primera barrera para evitar el contagio tal como lo indica la OMS, por eso estamos haciendo, junto a La Matria y Súbela, este festival de mujeres que cantan para soltar el agua, para sumar más voces a esta campaña y amplificar en Chile y el mundo nuestro llamado a la autoridad para que suelte el agua a todos los chilenos y chilenas. Ya son más de 55 mil personas que se han sumado a nuestra campaña, por eso los invitamos a ingresar a www.sueltaelagua.cl y ser parte de esta lucha por el agua para todos en Chile”.

El Festival Suelta el Agua se realizará mañana, desde las 18 horas de Magallanes y tiene como sede virtual a Súbela Radio www.subela.cl. En esta plataforma, junto a las voces de Perotá Chingó, Lila Downs, Li Saumet de Bomba Estéreo, Francisca Valenzuela, Pascuala Ilabaca, Javiera Parra, Mariel Mariel y Ana Tijoux también estarán presentes conduciendo el evento destacadas mujeres del mundo cultural de nuestro país, como Rayén Araya, Javiera Contador, Mariana di Girolamo, Camila Moreno, Alison Mandel, Natalia Valdebenito y Las Gansas.

«Para Súbela participar y colaborar con esta causa tiene que ver con el compromiso del medio por levantar las voces que no tienen parlantes para expresar y reclamar derechos básicos como el acceso al agua. El llamado de la autoridad sanitaria frente al Covid-19 no tiene sustento en la realidad, en un chile que no tiene acceso garantizado al agua. Nos parece urgente reunir a las voces que convocan a la sensibilización y a la lucha por una sociedad más justa y participativa», explicó la conductora Rayén Araya.

El festival online es una edición inédita de un evento que convoca el arte y la música en favor de la reivindicación del derecho al agua de chilenos y chilenas, que resulta urgente en plena pandemia. Es gratuito y se puede acceder en la página www.subela.cl.