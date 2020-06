Murió Benny Mardones, cantante del éxito “Into the Night”

El cantante estadounidense Benny Mardones, compositor del éxito ochentero “Into the Night”, murió a los 73 años por complicaciones de la enfermedad de Parkinson.

Mardones nació en Cleveland, Ohio. Se inscribió en la Marina de los Estados Unidos y sirvió durante la Guerra de Vietnam. A su regreso, decidió mudarse a Nueva York para seguir una carrera en la música.

A fines de los ‘70, Mardones inició su carrera musical con shows y sus primeros materiales de estudio, sin mayor reconocimiento.

En 1978 lanzó su álbum debut, “Thank God For Girls”. Un trabajo para el que tuvo acompañantes de primer nivel, como el guitarrista de David Bowie, Mick Ronson, y tuvo al colaborador de los Rolling Stones, Andrew Loog Oldham, en la producción. Sin embargo, no logró gran repercusión. El esquivo reconocimiento le llegará con la canción que le dio el paso a la efímera gloria en el Olimpo de la música.

Eso, hasta que en 1980 lanzó “Never Run, Never Hide”, su trabajo más alabado y que incluyó la exitosa balada “Into the Night”, canción que llegó al puesto 11 de los más escuchados de Billboard en Estados Unidos.

Otro aspecto curioso sobre la vida privada del artista, es que el mito urbano aseguraba que Mardones era chileno. Pero en rigor sólo su padre, quien peleó en la Segunda Guerra Mundial, nació en Chile. Este se estableció en EE.UU. tras el fin del conflicto, donde conoció a la madre de Benny de quien se separó poco tiempo del nacimiento de su hijo. El músico sólo conocería a su padre biológico años después.