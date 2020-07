Murió el actor Carl Reiner, una de las leyendas de la comedia de EE.UU.

En el cine, una de sus últimas participaciones fue en la saga protagonizada por Brad Pitt y George Clooney “Ocean’s Eleven”.

Carl Reiner, creador del “The Dick van Dyke Show” y una fuerza impulsora de la comedia estadounidense como guionista, director y productor, murió a los 98 años, según reportó la revista Variety este martes. Reiner murió de causas naturales en su casa de Beverly Hills, dijo el medio de noticias del entretenimiento citando a la asistente del legendario comediante, Judy Nagy.

Reiner, padre del cineasta y activista Rob Reiner -y quien dio cuenta de la triste noticia-, fue ganador de nueve premios Emmy, incluidos cinco para “The Dick van Dyke Show”, una de las series más populares de todos los tiempos de la TV estadounidense y un modelo de reparto coral, comedia e ingenio atemporal y afable. Seguía a Van Dyke como un guionista de comedia para televisión que trabajaba para un jefe exigente y excéntrico (Reiner) y vivía con su esposa (Mary Tyler Moore, en su primer gran papel) y su joven hijo a las afueras de Nueva York, en el suburbio de New Rochelle.

“El show de Dick van Dyke es, probablemente, el más emocionante de mis logros, porque fue muy, muy personal”, dijo Reiner una vez. “Era sobre mí y mi esposa viviendo en New Rochelle y trabajando en el programa de Sid Caesar”. Sus películas más populares como director incluyeron “Oh, Dios”, protagonizada por George Burns, en 1977; “The Jerk”, con Steve Martin, en 1979; y “All of Me”, con Martin y Lily Tomlin, en 1984.

Protagonista de una prolífica carrera tanto en el cine como -sobre todo- en la televisión, Reiner supo brillar, además, acompañando a otras estrellas de Hollywood, como Brad Pitt y George Clooney, en la saga “Ocean’s Eleven”, películas que reunieron a grandes actores de la industria y que representó un éxito absoluto de taquilla. En un mensaje en las redes sociales, fue Rob, su hijo, quien comunicó la novedad. “Anoche falleció mi papá. Mientras escribo esto me duele el corazón. El era mi luz de guía”.

Hasta último momento, el productor y actor de cine, se dedicó a volcar sus pensamientos políticos en Twitter, red que utilizó hasta el último de sus días para cuestionar a Donald Trump. “Me entristeció revivir el día que condujo a la elección de un empresario corrupto y en bancarrota que no tenía calificaciones para ser el líder de ningún país en el mundo civilizado…”, escribió el lunes Reiner. Por la noche se conocería su deceso.

Antes de crear el éxito de CBS que lo lanzó a la fama con “The Dick van Dyke Show”, Reiner y el escritor de “Show of Shows Mel Brooks” elaboraron un sketch en el que Reiner interpretaba a un entrevistador para “2000 Year Old Man”, de Brooks; una grabación de la parodia de 1961, que fue un éxito inmediato y generó varias secuelas, la última de las cuales, “El hombre de 2000 años en el año 2000”, de 1998, que le valió a la pareja de productores que se alzara con un Grammy, de acuerdo con Variety.

En televisión, en los últimos años se lo pudo ver con papeles recurrentes en comedias “Two and a Half Men” y “Hot in Cleveland”. También fue una de las características voces de personajes memorables de programas como “Family Guy”, “American Dad”, “King of the Hill” y “Bob’s Burgers”.

Nacido en Bronx, uno de los barrios más populares de Nueva York, Reiner se graduó de la secundaria a los 16 años. A partir de entonces trabajó como maquinista para solventar sus estudios de actuación. Después ingresaría al Ejército durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual recorrió las bases del Pacífico Sur.