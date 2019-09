Musical del Colegio Británico cumplió exitosa función pública

El lunes, se presentaron ante los padres de los estudiantes involucrados y los funcionarios del establecimiento. Pero ayer fue la primera prueba de fuego para los 140 alumnos del Colegio Británico, que ante el público general presentó una gran versión del musical “We will rock you”. La obra, estrenada en el año 2012 en Londres, Inglaterra, gira en torno a la música del legendario conjunto británico Queen.

La puesta en escena y la producción está a cargo de estudiantes desde séptimo a cuarto medio, que se dividen en diversas áreas para dar vida a este musical, una de las actividades más reconocidas del establecimiento, y que este año cumple su versión Nº 13. Además de los cantantes, músicos, actores y bailarines, hay jóvenes encargados de los aspectos audiovisuales, maquillaje, peinado, escenografía, entre otras tareas. Además, en la entrada, los apoderados de tercero medio, ofrecían merchandising basada en la obra.

La producción está a cargo de Paula Fernández; la escenografía es responsabilidad de Victoria Farías y Maríagrazia Nocera, de teatro. En la parte musical, Gonzalo Fernández dirige el coro; Christian Vera, la orquesta, y Oscar Carrión, al elenco de danza.

Además de interpretar de gran forma canciones como “Innuendo”, “Radio Gaga”, “Killer Queen”, “I want to break free”, “Somebody to love”, “Under Pressure”, entre otros tantos clásicos, los estudiantes destacaron por sus actuaciones y coordinación tanto musical como escenográfica, todo bien complementado con el trabajo tras bambalinas.

Las funciones continuarán hoy, mañana y el viernes, en el gimnasio del Colegio Británico, en calle Waldo Seguel, a partir de las 20 horas. Quedan pocas entradas para hoy y mañana, mientras que para el viernes, están agotadas. El punto de venta es la tienda del Junior School, en Avenida España, de 10 a 13 horas y de 14 a 16 horas, y tienen un valor de 5 mil pesos.