Músico y profesor Arturo Rodríguez presenta su disco con aires New Age

En su estudio casero y con la colaboración de algunos de los músicos que dirige en sus orquestas del Liceo Luis Alberto Barrera y de la Universidad de Magallanes, el profesor y músico Arturo Rodríguez Soto, grabó su disco “A long walk through my universe”, un trabajo instrumental con mucha influencia New Age. El trabajo se presentará en formato físico y desde la próxima semana estará disponible en plataformas digitales.

“Este disco tiene varios años de gestación. Fui recopilando temas, porque siempre he hecho obras para películas o proyectos y van quedando temas con estas características, con mucho sintetizador y New Age. Participé en la música de la película ‘Fuego’ y ahora con ‘Cacique Mulato’ en que hicimos la música de tráiler. Muy instrumental, en la onda de Vangelis, Jean Michel Jarre, y es música que no es muy conocida en Chile, y menos en la región”, describió Rodríguez.

Una diferencia con la música que se realiza habitualmente en Magallanes, con mucha preponderancia en lo folclórico y en el rock. “Pero este tipo de música, que se mezcla mucho con la electrónica, es una nueva propuesta. Aquí hay harta melodía y orquestación. Trabajo mucho con orquestaciones y librerías midi, y algunas cosas reales que grabo yo o le pido a algunos de mis alumnos que me ayudan en este proyecto. Le he puesto mucha dedicación en los detalles armónicos, el tipo de orquestación, sobre todo en la mezcla, ocupando altos estándares de grabación digital”, explicó respecto del proceso.

Aunque tenía muchos temas o fragmentos dando vueltas hace tiempo, este año Rodríguez se enfocó en concretar la grabación del disco, “a filtrar las ideas, a ver cuáles iban. Lo iba a hacer de 10-12 temas, pero en realidad eran seis los que tenía más completos, aparte que varían en instrumentación y duración. Si bien es extenso, no es difícil de escuchar para el oyente”.

Una cualidad llamativa de este disco es que las seis canciones tienen nombres en inglés: “Dance of light in the sky”, “Astral pyrotechnics”, “Deeo declaration”, “Trascendence”, “Spiral consciousness”, además del tema que da nombre al disco. “Fue por un tema de difusión, de salirme un poco de lo regional y ver si esto alcanza el mercado de afuera. Hay muchos contactos de otros lugares. Por ahora, el primer lanzamiento será de cien discos físicos, pero ya la próxima semana lo estaré subiendo a Spotify y otras plataformas como Youtube y redes sociales”.

Arturo Rodríguez adelantó una idea que espera concretar: “Estoy loco con invitar a algunos músicos y ver si lo podemos reproducir afuera, en el lado sur o norte, haciendo la instalación de los equipos con generador y hacer esta música estilo Pink Floyd”, concluyó.