Músicos regionales invitan a cantar por una sociedad más justa

Durante las tardes en el asta monumental Amalgama, Karukinkanto, Manuel Lagos, son algunos de los que se encuentran presentándose en el centro de Punta Arenas, en el contexto de las movilizaciones del país

Las manifestaciones sociales han marcado la última semana al país, con masivas concentraciones y marchas, en las que la cultura no ha estado ausente. Por el contrario, diversas manifestaciones han destacado en cada una de las protestas. En Punta Arenas, la música ha sido protagonista de estas jornadas, con escenarios al aire libre, como el asta monumental de la Plaza Muñoz Gamero, la costanera o la Plaza de los Derechos Humanos, en Avenida Colón con Bories, han sido espacios donde grupos y músicos se han reunido a cantar para reunir a la gente.

Desde las 17 horas, artistas de distintas agrupaciones pero con un objetivo común se están reuniendo en la plaza principal, presentaciones que mantendrán “todo el tiempo que sea necesario”, aseguraron.

Jorge Risco es uno de ellos. La voz principal del grupo regional Karukinkanto, expresó que llevan varios días reuniéndose: “Esta fue una autoconvocatoria que hicimos los músicos de Magallanes, para poder compartir con nuestro pueblo; nosotros somos parte del pueblo, no podemos estar ausente de algo tan importante que está viviendo el país y que nos afecta mucho a todos. El compartir con la gente, con la ciudad, nos hace bien a todos”, manifestó.

Respecto de los artistas que participan, Risco destacó que “hay distintos grupos, no hay una sola agrupación, solistas, gente joven que se ha unido a nosotros para poder mostrar el arte, y ayudar con un granito de arena para que de una vez por todas, se acaben las injusticias en nuestro país, sobre todo para nosotros, los más viejos, que durante mucho tiempo estuvimos dormidos, sin levantar la voz. Por eso le agradecemos a esta juventud que ha levantado la voz por nosotros, y que ha hecho que Chile se despierte de una vez por todas, de las grandes injusticias que estamos viviendo en nuestro querido país”.

La idea -prosiguió Risco- es seguir abriendo espacios a los artistas y músicos. “Hay gente de Amalgama, Karukinkanto, Manuel Huinao, Tito Pérez, Rubén Velásquez, Manuel Lagos, Coca Cárdenas, Sandra Baeza, pero la idea es seguir sumando, el escenario está abierto a toda la gente que quiera venir a participar con nosotros, en esta lucha que debemos tener como pueblo chileno”

Es por eso que estas reuniones musicales no tienen un horario establecido, pero siempre se desarrollarán durante la tarde. “Nos organizamos sobre la marcha y esperamos empezar a las 17,30 horas y así tomamos decisiones para el día siguiente. Todos los músicos están invitados a participar de estas jornadas de protestas, de estas marchas que son pacíficas. Todas las luchas son valederas en estas instancias tan importantes de nuestro país”.

Para Jaime Paredes, del grupo Amalgama, “desde el primer día hemos estado la parte musical en las manifestaciones, haciéndonos presentes tanto en Colón con Bories, la Plaza Muñoz Gamero, que es de todos los ciudadanos y donde tenemos el derecho de poder expresarnos y manifestarnos libremente. Nosotros invitamos a toda la comunidad a que asista, que venga a sumarse a esta manifestación que estamos haciendo y que es transversal. Que venga en familia y sin miedo, el miedo hay que tenerlo hacia quienes nos están robando hace más de treinta años. Nosotros aquí solamente estamos expresando lo que consideramos que es justo y esto es un beneficio para todas las personas, así que invitamos todos estos días, mientras sigan las manifestaciones nosotros vamos a estar acá, los grupos cantores vamos a estar cantando, apoyando y dignificando lo que consideramos que es justo”.

Es así como Paredes anunció que “vamos a estar mañana (hoy), el sábado (mañana), el domingo, todos los días que sean necesarios, todos a la misma hora. Así que el llamado es a participar de la manera más pacífica, porque esto es algo nuestro, estos espacios son nuestros y no destruirlos. Sumarse todas las expresiones artísticas y la familia en general”.

Como ya está dicho, el espacio está abierto para todos, especialmente para la juventud, como es el caso de Matías Flores Villegas, de 16 años, quien se ha incorporado a estos actos culturales, tocando el violín. “Vine a tocar solo, vi los afiches y quise participar, he venido todos los días y me invitaron a tocar”, indicó el estudiante de segundo medio del Liceo San José, que lleva diez años ejecutando este instrumento.

DJ y Rock

El folclore no ha sido la única música presente en estos actos. Algunos DJ han tenido su oportunidad de animar el camino de los manifestantes como el caso de ayer, en Colón con Bories donde DJ Yunior y DJ Klavo, pusieron la música. Sin embargo, han tenido algunas discusiones con algunas personas que les han criticado por la música que ponen, pues “el país no está viviendo una fiesta”. Pero de todas formas, los DJ sienten que cada quien tiene su forma de manifestarse y en el caso de ellos, es con música más alegre, con la música que les gusta y, de esta manera, apoyar las causas sociales. Es así como esperan reunirse mañana de 16 a 19 horas, aunque aún no saben si en la Plaza de Armas o en la Plaza de los Derechos Humanos.

En este contexto de actividades culturales para unir a la comunidad, ayer se realizó, en la costanera, a un costado del monumento a la Goleta Ancud, un encuentro de bandas regionales, en la que participaron Perro Muerto, Principio Activo, Los Klasky, Ramenami, Esto no cambia nada, Distorsión Etica, Roberto Vásquez, Diego Hhert, Nicolás Varas, y Vórtice, evento que se desarrolló durante la tarde.