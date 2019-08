Festival en a Patagonia: Nano Stern y Los Tres ofrecieron los mejor de sus repertorios; artistas regionales resaltaron en la primera jornada

Cristian Saralegui Ruiz

csaralegui@laprensaaustral.cl

Quedaban muchos asientos esperando por sus ocupantes cuando Nano Stern dio inicio a la edición Nº 39 del Festival Folclórico en la Patagonia. Eran las 20,15 horas cuando el cantante nacional comenzó con su espectáculo en el gimnasio de la Confederación Deportiva. Si bien costó que el público prendiera, la simpatía y comunicación constante que entre canción y canción el músico estableció con su audiencia, además de una excelente ejecución instrumental, lograron una mayor sintonía.

Uno de esos momentos que le hizo ganarse gran cantidad de aplausos fue cuando mencionó su viaje por los ventisqueros, en el que llegó hasta Puerto Toro, donde tocó para la pequeña comunidad. También recordó cuando conoció a Cristina Calderón, “escuchamos su canto, sus historias y así como hoy se quema el Amazonas, se quema el espíritu de nuestro pueblo”.

Otro momento especial fue cuando interpretó su versión del tema de Violeta Parra “Mazurquica modérnica” cuya letra adaptó “y no me dejaron grabarla”, con el nombre de “Mazurquica pos modérnica” en la que habla de la contingencia nacional y critica el sistema económico y social del país. Siguió después con un homenaje a Quilapayún, y brindando en varias ocasiones con una copa de vino.

Su presentación concluyó a las 21,46, una hora y media, en la que se llevó Ovejero y Ñandú.

“Me voy lleno de cariño, que es lo más bonito que puede pasar sobre un escenario, cuando uno siente esa retribución genuina del público. Me llevo el Ovejero y Ñandú para la casa y me voy con el equipaje cargado de cariño y sobre todo, ganas de volver. Hace harto tiempo que veníamos escuchando del festival y ahora vamos a la peña. Hice una mezcla de canciones mías la mayoría, pero también un buen espacio para el folclore. Pasó lo que quería que pasara y terminamos con una energía muy intensa. He venido muchas veces por distintas razones, a tocar, a pasear, a participar de actividades políticas y ambientales y ser invitado al festival más importante de la región es un reconocimiento que recibo con mucha gratitud”, declaró Nano Stern tras su show.

El festival continuó con la presentación del conjunto del Instituto Superior de Comercio y luego la actuación de El Despertar de los Ruiseñores, que se llevaron Ovejero y Ñandú.

A las 22,30 horas, se presentó al jurado, que está compuesto por el cantante Héctor Pavez Pizarro; la secretaria ejecutiva del Sindicato de Folcloristas y Guitarristas de Chile, María Angélica Reyes; el baterista y director de la Sociedad Chilena de Derecho de Autor, Patricio Salazar; la profesora de música del conservatorio de la Umag, Ariela Caripán y la novedad de este año, la incorporación diaria de un jurado del público, elegido entre quienes compraron entrada vía online, honor que recayó en Karin Ximena Barría.

La primera tanda de cinco canciones en competencia se inició con “Hasta el alba”, de Viña del Mar, interpretada por Valentina Rodríguez; “Canal de mi tierra austral”, de Magallanes, defendida por el grupo Initium; “Entre pilares y canto”, también de Magallanes, de Sergio Jaña y Edson Villegas; “Paisaje del sur cordobés”, interpretada por el dúo Amukán; y “Calafate, la doncella”, de Magallanes, cantada por David Toledo.

A las 23 horas se anunció el show del humorista Felipe Avello, espectáculo que solamente pudieron presenciar los asistentes al gimnasio, puesto que una de las cláusulas de su contrato impidió todo tipo de transmisión, tanto televisiva como radial.