“No medimos la Feria Medieval por la cantidad de gente, sino por la calidad de lo que entregamos”

– A pesar del fuerte viento registrado ayer en Punta Arenas, el público se acercó durante la tarde hasta la Feria Medieval y, tanto los expositores como los asistentes, destacaron la organización del evento.

Marcelo Gómez

La Feria Medieval cumplió ayer su tercera jornada y los integrantes de la Sociedad Tolkien, organizadores de la actividad, calificaron como positivo el balance realizado durante esta novena versión.

Si bien el viento se manifestó con fuerza durante la jornada de este sábado, no impidió que numeroso público y familias completas se acercaran hasta el Liceo Luis Alberto Barrera para disfrutar de una tarde entretenida.

Katherine Leyton participa hace diez años en la Sociedad Tolkien y durante esta versión le correspondió estar a cargo de La Taberna, que se encuentra en el patio de luz del ex Liceo de Hombres. En este lugar se vende pan de ajo, hidromiel, empanadas de carne, pie de limón, pastel de verduras, jugos naturales, entre otros productos.

En este sentido contó que “nos ha ido súper bien, en general siempre funciona La Taberna. Igual este año parece que por el clima no ha llegado la misma gente que otros años, pero tenemos esperanza de que estos últimos días vengan más”.

Otto Gesell, presidente de la Sociedad Tolkien, destacó que “siempre hay gente que nos pregunta por qué no lo hacemos al aire libre y -con el viento que ha habido- está claro porque no podemos hacerlo. Sin embargo, el balance para nosotros siempre es positivo porque no medimos esta feria por la cantidad de gente que viene, sino por la calidad de lo que entregamos”, y agregó que en esta oportunidad han tenido mucha participación de la comunidad, estrenando nuevos concursos y competencias donde participan personas de todas las edades.

Para hoy la actividad central será el clásico torneo de espadas que se realiza todos los años, el cual siempre es el eje central del último día. “Siempre todos quieren ver como luchan con las espadas porque además es el mismo público el que puede participar”, contó Gesell.

También durante la jornada se realizará la premiación al mejor puesto artesanal, participará el grupo de esgrima y en la música se presentará el grupo Kaitek Danza Tribal. Finalmente se realizará la obra de cierre de la temática que este año marcó todo lo que fue esta novena Feria Medieval: la rivalidad entre el Clan Oso y el Clan Dragón.

Los que realizan un balance positivo en general también son los artesanos, como es el caso de Eliana Ibacache, quien trabaja con telas y materiales reciclados y manifestó que “este año igual se ha vendido harto, o viene gente que dice que más adelante comprará. Esta es una feria muy linda, motivadora y alegre, en el fondo es muy distinta por lo que estoy muy contenta de participar. Realmente me saco el sombrero por los chicos (Sociedad Tolkien).

La gente que llegó al lugar igual tuvo palabras para referirse a esta novena versión de la feria y es el caso de Nicole Acuña quien comentó: “vine por primera vez a esta feria cuando recién comenzaron y ahora volví a venir porque la verdad es que encanta mucho las manualidades que realiza la organización, porque encuentro que es un trabajo muy bien hecho”.

Quien acompañaba a Nicole era Camila Alfaro, proveniente de Santiago, la cual visitó por primera vez la feria junto a su pequeña hija y destacó: “Me gustó mucho y de hecho está mucho mejor que las que fui en Santiago, encuentro que la preparación, en cuanto a la vestimenta y a la decoración, está muy bien armada y eso se nota”.