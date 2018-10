Obra “Pobladores: historia del barrio 18 de Septiembre” comienza a despedirse del público magallánico

Mañana, el sábado y el domingo, con funciones a las 20 horas en el Centro Interactivo de Juegos y Movimiento (Cijum), la Compañía de Teatro La Canalla llevará a cabo las últimas presentaciones de su montaje “Pobladores: historia del barrio 18 de Septiembre”. El ingreso es gratuito.

El montaje retrata la historia de unos de los barrios más emblemáticos de Punta Arenas, en la que se expondrá su origen y la importancia de la vida en comunidad, el quiebre en el Golpe de Estado, el Plebiscito del año 1988, y la historia de sus clubes de fútbol, hasta llegar a su vida actual.

“Pobladores: historia del barrio 18 de Septiembre” estuvo a cargo del actor magallánico Andrés Guzmán y fue financiado por el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio a través del Fondart Regional año 2018. De igual forma contó con el apoyo de la Casa Azul del Arte y la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La obra hasta la fecha ha sido vista por más de 700 personas y en vista de que quedan pocos días para que el público pueda disfrutarla, Andrés Guzmán invitó a la comunidad a presenciar este montaje que narra parte de la historia de Punta Arenas.

Varios momentos de la historia del barrio 18 de Septiembre cautivaron al público que ha presenciado esta obra, estrenada el 29 de septiembre. “Espectacular de principio a fin. Me encantó, me emocionó, me hizo reír, pero por sobre todo me emocionó, porque mis raíces son chilotas, porque soy de esta tierra y cada momento, algunos exagerados y otros no, representan las vivencias de los magallánicos, de los chilotes que llegaron a vivir acá”, señaló Pamela Espinoza.

Por su parte, Alejandro Fuentes destacó los aspectos técnicos del montaje. “La puesta en escena fue súper interesante en términos escenográficos, en términos de cómo se desarrolla la acción y la iluminación. Otro valor que tiene la obra es que rescata un barrio importante de la ciudad y rescatando su historia, rescata la identidad de una parte importante de la familia magallánica”.