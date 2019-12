Orfebrería con lana de oveja pintada que recrean el mito selknam podrán apreciarse hasta marzo

En Avenida Costanera del Estrecho 1401 A través de un proyecto Fondart, la creadora regional Iris Vivianne Fernández desarrolló una serie de artículos como collares, aros, y joyas, las que también podrán adquirirse en este espacio, ubicado en la tienda Puerta del Estrecho, a un costado del reloj que da entrada al muelle Prat

Su segundo proyecto financiado por el Fondart presentó ayer, la orfebre regional Iris Vivianne Fernández. “Mito Selknam en orfebrería y lana de oveja pintada” se llamó el proyecto, que estuvo desarrollando desde marzo, en la que a través de la utilización de lana de oveja pintada, creó aros, collares y adornos, basados en el mito de este pueblo ancestral, en particular de su ceremonia del Hain.

Una docena de estos trabajos comenzaron a ser expuestos en el local Puerta del Estrecho, en Avenida Costanera del Estrecho 1401. Allí, con la presencia de la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Katherine Ibacache, la artista comenzó a exponer sus obras, con la esperanza que sean adquiridas por más de algún turista, que en esta época comienzan a poblar Punta Arenas.

Llevo trabajando 8 años en orfebrería y ya había ganado un proyecto Fondart con los kawésqar, y ahora con los selknam. Hice tejido en junquillo, que es una fibra natural que se saca en la ribera del río San Juan y trabajamos con los indígenas para que me enseñaran el tejido y ellos en agradecimiento me lo enseñaron, porque yo trabajo con ellos y tomo su biografía, me gusta escribir. Quizás a la gente no le llame la atención, pero si le pones plata por la orilla y le pones un lindo aro contemporáneo ancestral, eso le encanta a la gente. Así nació el tema de la orfebrería y me he ido especializando, haciendo cursos en la Universidad de Chile y donde pueda, para ir adquiriendo más conocimientos. En el 2018 me gané otro proyecto Fondart kawésqar, en la que quise unir la cultura contemporánea con la ancestral, y dio un lindo resultado”, estima la creadora, que definió sus obras como “lana que se procesa, se trabaja a mano, se le dan los colores naturales según los tintes, que puede ser de planta, de flores, que eso lo adquiero hecho y yo hago la orfebrería adjuntando este elemento natural. Dibujo elementos y colores típicos de las máscaras selknam o los cuerpos pintados”.

Quienes deseen conocer y adquirir algunas de las obras de Iris Vivianne Fernández, pueden dirigirse a este local, ubicado a un costado del reloj que da la entrada al muelle Prat, en horario de 10 a 18,30 horas.