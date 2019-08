Organizaciones vecinales se unieron para organizar tercera edición del Festival “Mil sonidos en mi barrio”

La Unidad vecinal N°39; las juntas vecinos Santos Mardones, Gobernador Philippi y Jardín de la Patagonia; y las agrupaciones de adultos mayores Aurora Austral y de las poblaciones Manuel Chaparro, La Concepción y Chorrillos se unieron para dar forma a la tercera edición del festival “Mil sonidos en mi barrio”, que se realizará el sábado 10 de agosto, con entrada liberada, en el gimnasio de la Escuela Argentina. Este encuentro vecinal cuenta con el apoyo de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional.

Con la animación de Sergio Mansilla, el festival se iniciará a las 18 horas y contará con la participación de dos grupos de estudiantes de la Escuela Argentina, el grupo Los Dedales de Oro, el conjunto de adultos mayores Para que no me olvides, el Galán de Angol, 7 de Julio, la rancherita magallánica Kariens Ule, el Taller Migrantes (con folclore de países como Perú, Colombia y Argentina), el grupo Kombo con C, Julio Argentino Díaz y los invitados internacionales, el grupo de Río Gallegos, Resonancia Rock.

El presidente de la junta vecinal Santos Mardones, Jorge Vergara manifestó que este festival “es el fruto de un trabajo esforzado que hacemos todas las agrupaciones que integran la organización. Es su tercera versión y cada año nos entusiasma más, porque estamos haciendo un puente para artistas regionales que no se dan a conocer en otros medios y ésta es una de las oportunidades para que muestren sus talentos y así es como las organizaciones hacemos un aporte a la cultura”.

En tanto, Ana Apablaza de La Concepción y Chorrillo, añadió que, junto con el encuentro artístico, “vamos a tener una muestra de cosas antiguas, para que la gente visite y fotografías de cuando nos entregaron la población, en el hall de la escuela”, mientras que Marisela Vargas, de Gobernador Phillipi, agregó que habrá puestos de venta de comida hecha por los vecinos.