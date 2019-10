Orquesta Sinfónica Juvenil tocará un exigente repertorio en el Teatro Municipal

Su último ensayo realizó ayer la Orquesta Sinfónica Juvenil, bajo la batuta del maestro Alexander Sepúlveda, previa a su concierto de hoy, a las 19,30 horas, en el Teatro Municipal, con entrada liberada. Compuesta por cuarenta jóvenes, de entre 14 y 18 años, la orquesta cuenta con músicos de Punta Arenas y cuatro de Puerto Natales y forma parte de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, Foji.

El director cumple su segundo período con esta orquesta y adelantó que el repertorio consistirá en “una obertura de una opereta de Arthur Sullivan, tenemos Preludio de ‘La Traviata’ de Verdi, primer movimiento de la primera sinfonía de Beethoven. La segunda parte vamos a hacer la obertura de ‘Egmont’, también de Beethoven, ‘Farándole’ de Bizet; incluiremos repertorio chileno con una suite de ‘La pérgola de las flores’ y terminamos con la música de ‘El señor de los anillos’. Variamos el repertorio en relación a enero, que trabajamos uno completamente distinto, y ahora en el intensivo de julio subimos el nivel de exigencia técnica para que los chicos tengan la posibilidad de tocar un repertorio con mucha más dificultad técnica”, explicó el director.

Los ensayos se realizaron una vez al mes, con énfasis en los campamentos de invierno y verano, en la que llegan profesionales de Santiago para aportar en la preparación de los estudiantes, completando un equipo de ocho instructores, más el director que viene esporádicamente a la región. Sepúlveda destaca que en 14 meses, han cambiado tres veces el repertorio, siempre aumentando la exigencia, por lo que está muy satisfecho con la respuesta de los chicos.

Lucas Vásquez cursa cuarto medio en el Liceo Industrial y lleva cinco años en la orquesta. “Ha sido muy entretenido, bonito, uno aprende bastante, sobre todo en los campamentos. Si bien los nervios no son del principio, siempre hay algo, va avanzando y gracias al director hemos ido avanzando en el nivel del repertorio, y cada vez más entretenido. Este repertorio lo preparamos en el campamento de invierno y es más o menos difícil”, reconoció el joven intérprete de violoncello.

También con mucha experiencia pese a su corta edad, aparece Valentina Escares, estudiante de cuarto medio del Liceo María Auxiliadora y que también cumple su quinto año en la orquesta, donde ejecuta la flauta traversa. “Ha sido una experiencia magnífica, de verdad, tocar un instrumento llena el alma, es algo que vale la pena de hacer y disfrutas con todo el corazón. Primero comencé con la guitarra, el bajo, pero no me llenaba. Entré a la orquesta y descubrí la flauta traversa y me encantó”, resaltó. Si bien reconoce que cada año aumenta la exigencia, “es un nuevo reto, y los nervios siempre están porque hay un público más exigente y si les gusta, van a esperar siempre algo más de uno. Es súper frustrante que algo no salga, pero no hay que bajonearse, sino tomarlo como algo que ya fue y que sirve para aprender”, concluyó la estudiante, que también forma parte de la orquesta de su liceo y del Teatro Municipal.

Recién bajándose del bus que la trasladó desde Natales, junto a sus tres compañeras, Daphne Pincol sacó rápidamente su violín para sumarse al grupo. Mientras se preparaba, la estudiante del Colegio Puerto Natales valoró su primer año junto a la orquesta y este desafío: “El viaje son tres horas y estamos desde las 7 de la mañana en pie. Por eso, este proceso ha sido cansador, pero a la vez, muy divertido. La exigencia a comparación a las otras orquestas de Puerto Natales es mucho mayor”, comentó Pincol, que entró a la orquesta postulando a través de un video, en la que debía tocar una canción y una escala.