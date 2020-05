Orquestas llegan a los hogares para enseñar y entretener a niños hasta los 5 años

Esta semana se estrenó en YouTube el primer capítulo de “Mi orquesta en la casa”, un programa de iniciación musical para niños desde los tres meses a los 5 años, donde podrán desarrollar y estimular en familia sus habilidades psicomotrices, cognitivas, emocionales, sociales y del lenguaje, a través de esta herramienta pedagógica elaborada por la Fundación Integra y la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, Foji.

Cada semana los profesores Tomás Moreno, Carlet Conte y Shayhaska Castro darán vida al Zorro Tom, Ratín y la Gatita Matiz, respectivamente, para ofrecer clases lúdico educativas de 10 minutos transmitidas en los canales de YouTube de ambas instituciones.

El magíster en Educación e intérprete musical, Tomás Moreno, explicó que “’Mi orquesta en la casa’ tiene un objetivo musical en cada capítulo, como el desarrollo del pulso, la audición melódica o la distinción de las tonalidades de la música, ya sea al distinguir el ruido más fuerte o más despacio”.

El ahora youtuber detalló que el programa “no trata del aprendizaje de un instrumento musical en particular, es una enseñanza desde la iniciación musical, por ello no es necesario que los niños estén con algún instrumento, sólo bastan las palmas para seguir el ritmo de una canción. Esto, a lo mejor, a los adultos no nos parece un desarrollo significativo, pero para los niños sí lo es, porque hay un trabajo auditivo, una coordinación corporal y una exploración en cosas nuevas”.

Tanto Foji como Integra pertenecen a la Red de Fundaciones de la Presidencia, dirigidas por la Primera Dama, Cecilia Morel, quien destacó el trabajo coordinado entre ambas instituciones para beneficiar a miles de niños en todo el país. “Estamos enfrentando una de las crisis sanitarias más graves de los últimos 100 años y debemos hacer todos los esfuerzos por desarrollar iniciativas que nos ayuden a combatir esta pandemia. Y la educación es clave. En estos momentos en que los niños están en casa con sus padres es muy importante ofrecerles material lúdico y educativo que apoye sus procesos de desarrollo cognitivo y emocional. Seguiremos trabajando junto a nuestras Fundaciones para implementar todo tipo de medidas en esta crisis”, recalcó Morel.

A su vez, el director ejecutivo de Integra, José Manuel Ready, invitó “a todas las familias de Chile y en especial a nuestros más de 90 mil niños, a recrearse con los videos y aprovechar esta herramienta pedagógica para adquirir nuevos aprendizajes musicales, trabajar la motricidad o reforzar el habla, que es muy relevante entre los 3 y 5 años de edad”.

En esa línea, la directora ejecutiva de Foji, Alejandra Kantor, señaló que “desde hoy y cada martes los profesionales de Foji entregarán estas sesiones de música, juego y movimiento idóneas para que nuestros niños y niñas descubran, creen y disfruten de los diversos estímulos sonoros que serán presentados y también fortalezcan desde su hogar varias habilidades cognitivas, como la atención auditiva y la memoria”.